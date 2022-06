ATP - ’S-Hertogenbosch : Medvedev met fin au parcours de Mannarino

Mannarino s’est accroché jusqu’au bout

Adrian Mannarino a fini par s’avouer vaincu. Vainqueur à ’S-Hertogenbosch en 2019, le Français a vu la défense de son titre s’achever aux portes de la finale au terme d’un duel accroché face au futur numéro 1 mondial Daniil Medvedev. Une deuxième demi-finale qui a démarré par un échange de breaks dès les deux premiers jeux mais c’est bien le Russe qui avait les cartes en main. En effet, après avoir manqué le coche dans le troisième jeu, la tête de série numéro 1 du tournoi est parvenu à prendre de nouveau le service du Tricolore pour mener quatre jeux à deux. C’est alors qu’Adrian Mannarino s’est relancé, revenant à quatre jeux partout à la deuxième occasion. Toutefois, aux portes du jeu décisif, le Français a cédé. Sur un jeu blanc, Daniil Medvedev a une nouvelle fois fait le break avant de conclure le premier set sur son engagement.La deuxième manche a tout d’abord vu les deux joueuses se neutraliser. Toutefois, la première balle de break a été la bonne pour le Russe qui, après avoir confirmé, a pu mener quatre jeux à deux. Mais Adrian Mannarino n’était pas décidé à abandonner le seul titre remporté dans sa carrière sans combattre jusqu’au dernier instant. En effet, alors que Daniil Medvedev servait pour le match à cinq jeux à quatre, le Tricolore a saisi sa chance pour égaliser. Un effort qu’Adrian Mannarino a vu être réduit à néant dès le jeu suivant. A l’issue d’un jeu marathon aux cinq égalités et à la quatrième balle de break, celui qui doublera Novak Djokovic au classement ATP ce lundi a repris l’avantage et, cette fois, il n’a pas cédé. A sa première balle de match, Daniil Medvedev a scellé le sort de la rencontre (7-5, 7-5 en 1h57’) et retrouvera pour le titre la surprise de la semaine Tim van Rijthoven.