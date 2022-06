ATP - 'S-Hertogenbosch : Medvedev et Auger-Aliassime dans le dernier carré

Auger-Aliassime au rendez-vous

Logique respectée lors de deux derniers quarts de finale à 'S-Hertogenbosch ! Les têtes de série n°1 et 2 seront bien au rendez-vous des demi-finales. Daniil Medvedev, après avoir battu Gilles Simon jeudi pour ses débuts sur gazon, a disposé du 49eme joueur Ilya Ivashka, dans un match russo-biélorusse entre deux joueurs qui ne disputeront donc pas le prochain Wimbledon. Celui qui sera n°1 mondial lundi prochain (grâce au retrait des points de la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros l'an passé) s'est imposé 7-6, 6-4 en 1h52.Dans le premier set, les deux joueurs ont enchaîné les breaks de 1-1 à 3-3, et après avoir sauvé une balle de set sur son service à 5-6, Medvedev a dû en sauver une autre à 7-6 dans le tie-break, avant de l'emporter 10-8 sur sa troisième occasion. Le deuxième set a été moins mouvementé. Les deux joueurs ont facilement remporté leur mise en jeu, jusqu'à 5-4 où Medvedev a breaké son adversaire à 5-4 sur un jeu blanc, au meilleur moment. Le voici donc en demi-finale pour la troisième fois cette saison, après l'Open d'Australie et Acapulco. Il sera opposé à Adrian Mannarino, qui mène 3-1 dans leurs confrontations, et 2-0 sur gazon.En bas du tableau, Felix Auger-Aliassime sera également présent dans le dernier carré, grâce à sa victoire sur le même score que Medvedev : 7-6, 6-4 en 1h48 contre Karen Khachanov. Le Canadien a servi 8 aces et 59% de premières balles lors de cette rencontre, où il a bien failli perdre le premier set. Mené 5-3 par le Russe, il a réussi à recoller à 5-5, puis a manqué deux balles de set à 6-5. Tout s'est donc joué au tie-break, où il l'a emporté 7-5 après avoir raté deux nouvelles balles de set."FAA" a ensuite dû sauver deux balles de 4-4 et il s'est finalement imposé un peu plus tard, pour aller disputer sa troisième demie de la saison, après Marseille et Rotterdam. Il affrontera la surprise de la semaine, le Néerlandais Van Rijthoven, tombeur de Hugo Gaston.