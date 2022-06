ATP - 'S-Hertogenbosch : Mannarino s'accroche à son trophée

Adrian Mannarino a galéré lors de la saison sur terre battue, avec une seule victoire en sept matchs, contre Aslan Karatsev à Lyon. Mais la saison sur gazon a débuté, et cela va beaucoup mieux pour le n°70 mondial ! Vainqueur du seul tournoi ATP de sa carrière à 'S-Hertogenbosch en 2019, le joueur français n'avait pas pu défendre son titre aux Pays-Bas en 2020 et 2021, la pandémie de coronavirus ayant conduit à son annulation. Mais cette année, le tournoi est de retour, et voici Mannarino en quarts de finale. Vainqueur solide d'Andreas Seppi mardi (aucune balle de break à défense), il a fait encore mieux ce jeudi en éliminant la tête de série n°4 Alex De Minaur, qui restait sur une défaite au premier tour contre Hugo Gaston à Roland-Garros. Mannarino s'est imposé 6-2, 6-3 en 1h21.

Un bon coup à jouer en quarts

Auteur de 3 aces et 63% de premières balles durant la rencontre, "Manna" a breaké d'entrée de match, puis de nouveau à 4-2 et a empoché le premier set sans trop trembler, même s'il a eu trois balles de débreak à défendre. Dans le deuxième, il a mené 3-1 puis 5-2, avant de voir De Minaur effacer l'un de ses breaks de retard (5-3). Mais Mannarino a réussi à conclure, plus vite que prévu même, en breakant une dernière fois le 22eme mondial, qui avait remporté un tournoi sur gazon (à Eastbourne) l'an passé. En quarts de finale, le Français aura un bon coup à jouer, face à l'Américain Brandon Nakashima (20 ans, 64eme), qu'il a déjà affronté deux fois au printemps aux Etats-Unis (une victoire partout). Le Californien a battu successivement Tommy Paul et Sam Querrey, mais il n'est pas un grand spécialiste du gazon.