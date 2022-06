ATP - 'S-Hertogenbosch : Gaston verra les quarts

Hugo Gaston poursuit sur sa lancée ! Après avoir passé deux tours à Roland-Garros, le 66eme joueur mondial en franchi deux également à 'S-Hertogenbosch. Vainqueur du Sud-Coréen Kwon au premier tour du tournoi néerlandais, le Toulousain s'est offert le scalp d'un joueur mieux classé, Jenson Brooksby (34eme), lors d'un match qui s'est déroulé sur deux jours. Interrompu par la pluie mercredi alors qu'il était mené 4-2 dans le premier set, le Français l'a finalement emporté 3-6, 6-3, 7-5 en 2h25 contre le Californien qu'il affrontait pour la première fois. Souvent mis à mal sur son service (15 balles de break à défendre, 4 breaks concédés), Gaston a encore fait parler son talent pour s'imposer et aller disputer son premier quart de finale sur le circuit ATP depuis celui de Bercy l'automne dernier.

Gaston sauve une balle de match

A la reprise du match ce jeudi, le Français n'est pas parvenu à effacer son break de retard et a donc concédé la première manche 6-3. Mais dans la deuxième, après cinq premiers jeux rapides, il a converti sa deuxième balle de break à 3-2, puis a sauvé trois balles de débreak ensuite pour égaliser à une manche partout. La troisième a vu les deux joueurs connaitre plus de difficultés au service, avec deux enchaînements break-débreak à 1-1 et 4-3. Après avoir sauvé une balle de match grâce à une volée de revers amortie à 4-5 sur son service, le Français a réussi le break décisif sur le jeu suivant (6-5), et est parvenu à conclure sans trop trembler sur sa mise en jeu. Voilà une belle victoire ! Au prochain tour, il sera opposé au Néerlandais Van Rijthoven ou à l'Américain Fritz.