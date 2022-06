ATP - 'S-Hertogenbosch : Gaston stoppé en quarts par le 205eme mondial

Hugo Gaston n'ira pas plus loin. Ce vendredi, le Français, 66eme joueur mondial, a été sorti, en quarts de finale du tournoi ATP 250 de 'S-Hertogenbosch aux Pays-Bas, sur gazon, par le Néerlandais Tim Van Rijthoven, 205eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (7-6 (2), 6-4) et 1h23 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les douze premiers jeux. Et c'est donc ensuite tout naturellement qu'ils se sont donc dirigés vers le tie-break. Un jeu décisif ensuite largement dominé par le Néerlandais, qui a eu le dernier mot à sa première opportunité (7-6 (2)).

Gaston breaké une fois dans le match

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, le Français a perdu son service, à 2-2. Sur sa mis en jeu suivante, le Tricolore a ensuite dû sauver deux balles de double-break. Mais, fort de cet avantage toujours en poche, Tim Van Rijthoven est ensuite allé conclure, sur sa première balle de match (6-4), pour s'offrir le droit de disputer une demi-finale à domicile. Une demi-finale qu'il disputera contre le vainqueur du duel entre le Russe Karen Khachanov, 23eme joueur mondial et tête de série n°5, et le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9eme joueur mondial et tête de série n°2.