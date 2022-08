ATP : Ruud de retour dans le Top 5, le bond de Carreno Busta

Monfils, quand ça ne va pas...

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 15 août 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 525 (-2)

Benjamin Bonzi (FRA) 921 (+1)



Adrian Mannarino (FRA) 741 (+7)



Arthur Rinderknech (FRA) 730 (+3)



Hugo Gaston (FRA) 692 (+8)

Quentin Halys (FRA) 667 (+4)

Richard Gasquet (FRA) 610 (+1)



Constant Lestienne (FRA) 558 (-4)

Corentin Moutet (FRA) 519 (+1)

Casper Ruud (23 ans) n'a pas tout perdu à Montréal. Sorti en demi-finales du Masters 1000 canadien par Hubert Hurkacz alors qu'il s'imaginait déjà probablement remporter son quatrième titre cette saison après ses succès à Buenos Aires, Genève et Gstaad, le jeune joueur norvégien est malgré tout récompensé de son très beau parcours au classement ce lundi. Ruud gagne en effet deux places, ce qui lui permet de retrouver le Top 5 et la 5eme place mondiale - son meilleur classement à ce jour - qu'il avait déjà occupée en juin dernier. Le finaliste du dernier Roland-Garros déloge Stefanos Tsitsipas, tombé de haut d'entrée à Montréal contre le Britannique Jack Draper (55eme, +27), tube de la semaine. Le Grec recule en 7eme position. Titré pour la première fois de sa carrière dans un Masters 1000 aux dépens du Polonais Hubert Hurkacz, toujours 10eme ce lundi, Pablo Carreno Busta signe en toute logique l'une des plus belles progressions de la semaine, avec neuf places de gagnées. L'Espagnol, réintègre ainsi le Top 15 (14eme). A quatre rangs de son meilleur classement (10eme). Battu en demi-finales par le futur vainqueur, Daniel Evans fait encore mieux. Le Britannique réalise en effet un bond de 16 places.Il se retrouve ainsi 23eme, quand son meilleur classement à ce jour est la 22eme place, l'année dernière. Nick Kyrgios, encore excellent (il s'est arrêté en quarts de finale après sa défaite en trois sets contre Hurkacz), poursuit de son côté sa remontée au classement. Le vainqueur de Washington grimpe de neuf crans et occupe lundi la 28eme place. Un peu plus haut, Gaël Monfils perd deux places (22eme). Contraint à l'abandon au troisième tour au Canada contre Draper pour son retour sur les courts après trois mois d'absence, le numéro 1 français pourrait même devoir renoncer à l'US Open. Son partenaire en double à Montréal Benjamin Bonzi, toujours deuxième joueur français et 48eme lundi (+1) en dépit de sa sortie d'entrée contre Frances Tiafoe, pourrait en profiter pour se rapprocher de son compatriote. A condition pour le Gardois de se reprendre à Cincinnati, où il aura d'entrée fort à faire face à John Isner. A l'exception de Constant Lestienne (94eme, -4), tous les autres Tricolores progressent également, la palme revenant à Hugo Gaston (68eme, +8) et Adrian Mannarino (63eme, +7).Alexander Zverev (ALL) 6 760Rafael Nadal (ESP) 5 620Carlos Alcaraz (ESP) 5 045Casper Ruud (NOR) 4 685 (+2)Novak Djokovic (SER) 4 770Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 650 (-2)Andrey Rublev (RUS) 3 630Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625Hubert Hurkacz (POL) 3 435