ATP - Rotterdam : Tsitsipas en a bavé

Le tournoi de Rotterdam a permis à Jiri Lehecka de se faire connaître dans le monde du tennis professionnel. Ce Tchèque issu des qualifications a impressionné par son talent et les surprises dont il a été capable. A commencer par l'élimination de Denis Shapovalov en deux manches au premier tour, tête de série numéro 5 dans la cité néerlandaise. Au tour suivant il avait sorti le un des locaux de l'étape, Botic Van de Zandschulp. Et ce samedi face à Stefanos Tsitsipas, le joueur de 20 ans a une nouvelle fois démontré tout le bien que les observateurs de tennis pensaient de lui. A 1-1, il a breaké le numéro 4 mondial et n'a jamais été mis en danger sur sa mise en jeu pour s'adjuger la première manche en 37 minutes (4-6). En revanche, la suite a vu la tête de série numéro un élever son niveau de jeu et ne plus concéder la moindre balle de break. Il a nettement dominé le Tchèque qui s'est même écroulé dans le dernier set, conclu en 27 minutes (4-6, 6-4, 6-2). Le Grec a souffert mais il sera bien présent en finale où il sera rejoint par le vainqueur du duel opposant Felix Auger-Aliassime à Andrey Rublev.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Lehecka (RTC, Q) : 4-6, 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Rublev (RUS, n°2)



Quart de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat De Minaur (AUS) : 6-4, 6-4

Lehecka (RTC, Q) bat Musetti (ITA) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Norrie (GBR, n°6) : 7-5, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°2) bat Fucsovics (HON) : 6-4, 6-3



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-1

De Minaur (AUS) bat McDonald (USA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Hurkacz (POL, n°4) : 6-3, 5-7, 6-3

Lehecka (RTC, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 1-6, 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Khachanov (RUS) : 6-4, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Fucsovics (HON) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 7-6(4)

Rublev (RUS, n°2) bat Kwon (KOR) : 6-3, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-7 (1), 6-4

Ivashka (BIE) bat Harris (AFS) : 6-2, 6-3

De Minaur (AUS) bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3

McDonald (USA) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2



Hurkacz (POL, n°4) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (7)

Musetti (ITA) bat M.Ymer (SUE) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Zapatta Miralles (ESP, Q) : 6-1, 6-2

Lehecka (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Humbert (FRA) : 6-2, 6-4

Khachanov (RUS) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)

Murray (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (6), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-3, 2-6, 6-2



Griekspoor (PBS, WC) bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)

Fucsovics (HON) bat Krajinovic (SER) : 3-6, 6-3, 6-2

Kwon (KOR) bat Gaston (FRA) : 6-3, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4