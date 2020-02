C'est déjà fini pour Paire à Rotterdam ! Le Français subit une nouvelle fois la loi de Bedene (6-2, 6-4) dès son entrée en lice dans le tournoi néerlandais.

Le meilleur de l'ATP est sur Eurosport et https://t.co/5dk8tO8RmU#HomeOfTennis pic.twitter.com/eE3nsCzZJ3



— Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 11, 2020

Barrère ne confirme pas

C'est déjà fini pour Fognini

Gaël Monfils (FRA)

1er tour

Barrère (FRA, Q)

Monfils (FRA, n°3)

Simon (FRA)

Mannarino (FRA)

Paire (FRA)

Jeudi dernier, Benoit Paire a été éliminé du tournoi de Pune en simple (où il était tête de série n°1) et en double. Ce mardi, le 19eme joueur mondial débutait son tournoi de Rotterdam, et il a eu bien du mal à s'adapter au changement de conditions météo (le tournoi de Pune se jouait en extérieur, celui de Rotterdam en salle) et aux cinq heures de décalage horaire.Cela s'est traduit au niveau du score, avec une défaite 6-2, 6-4 en 1h04. Malgré ses 6 aces, le Français a dû défendre 15 balles de break, mais Bedene en a converti quatre. Mené 5-1 dans le dernier set, il a commencé à se réveiller (dans tous les sens du terme...) en tentant sa chance à fond, ce qui a payé sur le court terme, puisqu'il est revenu à 5-4, mais Bedene a réussir à conclure sur son service avec un jeu blanc. Paire va donc pouvoir rentrer chez lui. Il est toutefois attendu la semaine prochaine à Marseille. Avec plus de motivation ?Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Grégoire Barrère. Quart de finaliste à Montpellier la semaine dernière après avoir franchi le premier tour à l'Open d'Australie trois semaines plus tôt,(6-3, 6-7, 6-4, 1h49 de jeu). Le 90eme mondial, qui s'était offert dans l'Hérault sa plus belle victoire en carrière en s'imposant face à Grigor Dimitrov, a poussé le Kazakh et 56eme mondial à une troisième manche après avoir remporté la deuxième au jeu décisif (7-2) pour recoller à un set partout. Breaké d'entrée dans la dernière manche comme il l'avait déjà été dans la première, Barrère s'est montré malheureusement incapable ensuite de combler son retard. Comme à Adelaïde, où il avait déjà rejoint le tableau en passant par les qualifications, le protégé de Marc Gicquel quitte le tournoi d'entrée. Bublik affrontera en huitièmes de finale Andrey Rublev, tête de série n°7, qui s'est défait de Nikoloz Basilashvili sur le score de 6-2, 6-3 en 55 minutes. Le Russe n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, et a pris le service du Géorgien (auteur de 8 doubles-fautes) à quatre reprises.Tête de série numéro 5 aux Pays-Bas,A la décharge de l'Italien, l'adversaire du numéro 11 mondial était d'un tout autre calibre que celui du Français, puisqu'il s'agissait de Karen Khachanov, numéro 17 à l'ATP et premier joueur immédiatement non-tête de série du tableau. Le Russe tout près de faire chuter Nick Kyrgios devant son public, à Melbourne,, dont deux fois sur les deux derniers jeux de service du match de l'Italien. Le Britannique Daniel Evans attend Karen Khachanov au deuxième tour.Medvedev (RUS, n°1) - Pospisil (CAN)Krajinovic (SER) - Griekspoor (PBS, WC)bat: 6-3, 6-7 (2), 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3- Sousa (POR)- Kukushkin (KAZ, Q)bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1bat: 7-5, 6-7 (3), 6-4Sinner (ITA, WC) - Albot (MOL)Haase (PBS, WC) - Goffin (BEL, n°4)bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3bat: 6-2, 6-4Hurkacz (POL) - Tsitsipas (GRE, n°2)