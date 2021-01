ATP - Rotterdam : Nadal de retour après douze ans d'absence

+++ BREAKING NEWS +++

Rafael #Nadal is expected in Rotterdam after 12 years from last his appearance in the tournament.#ATP



— Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 19, 2021

Monfils viendra défendre son titre

Cela faisait douze ans que Rafael Nadal n'était pas venu disputer le tournoi ATP de Rotterdam aux Pays-Bas, en indoor. L'édition 2021 de ce tournoi ATP 500 se déroulera du 1er au 7 mars prochains et accueillera des noms prestigieux du circuit. Parmi ceux-ci, on retrouvera ainsi notamment l'Espagnol, actuellement deuxième du classement ATP et qui a déjà disputé ce tournoi à trois reprises, depuis le début de sa prolifique carrière.Cette venue est certainement due en grande partie au local Richard Krajicek, ancien joueur de haut niveau et désormais directeur de ce fameux tournoi. D'ordinaire, le Majorquin joue très peu durant cette période de l'année, d'habitude consacrée aux tournois en salle, du côté de l'Europe. S'il s'agit évidemment du nom le plus prestigieux qu'accueillera l'épreuve, d'autres grands joueurs, avant lui, avaient alors déjà vu leur nom être bel et bien confirmé, pour cette prochaine édition.C'est ainsi que sont annoncés les Russe Daniil Medvedev, 4eme joueur mondial, et Andrey Rublev, 8eme joueur mondial, le tenant du titre, à savoir le Français Gaël Monfils, 11eme joueur mondial, l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 13eme joueur mondial, le Belge David Goffin, 14eme joueur mondial, ou bien encore le Suisse Stan Wawrinka, 18eme joueur mondial. La nouvelle de la venue de Rafael Nadal n'était pas forcément attendue.D'ores et déjà forfait pour l'Open d'Australie 2021, qui se déroulera à partir du 8 février prochain, le Suisse, âgé aujourd'hui de 39 ans et actuellement classé à la 5eme place mondiale, avait vu son nom circuler dernièrement du côté de ce fameux tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas. Une compétition qui aurait ainsi pu signer son grand retour sur les courts ATP de tennis. Pour le moment, aucune information n'est sortie concernant son futur programme potentiel.