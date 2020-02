Gilles Simon n'a pas résisté bien longtemps. Après deux premiers jeux à rallonge qui ont un temps laissé penser que le tennis soporifique du Niçois pourrait endormir Gaël Monfils, la logique a vite repris ses droits et le 57eme mondial n'a pas pesé très lourd face au tenant du titre (6-4, 6-1, 1h32). En grande forme et sur la lancée de sa victoire à Montpellier, le numéro 1 français, qui a enchaîné une nouvelle victoire (la neuvième) jeudi, a rapidement breaké son compatriote. Ce dernier a réussi à s'accrocher, à revenir à hauteur et même à repasser devant au score, mais il a manifestement laissé trop de forces dans l'affaire. Après avoir payé sur la fin de la première manche les efforts consentis face à un Monfils donnant l'impression de pouvoir laisser son adversaire à trois mètres de la balle dès qu'il avait décidé d'accélérer et de donner de la puissance à ses coups, le plus âgé des deux hommes s'est complètement effondré dans la deuxième. Certes, le set a commencé par trois breaks consécutifs, mais deux de ses trois breaks ont encore été pour Monfils, qui n'a plus laissé aucun jeu ensuite à Simon. Le Niçois ne mène plus que 7-3 sur l'ensemble des confrontations avec le Parisien, mais la balance semble avoir penché définitivement en faveur du petit ami d'Elina Svitolina, beaucoup trop fort jeudi pour son meilleur ami sur le circuit. Le doublé semble tendre les bras à Gaël Monfils, qui tentera de poursuivre sa très belle série vendredi aux dépens de Daniel Evans.

Tsitsipas prend la porte !

Il ne reste plus de tête de série en course dans le bas du tableau. Après David Goffin et Roberto Bautista-Agut, Stefanos Tsitsipas a lui aussi fait ses valises lors d'un jeudi décidément bien noir pour les favoris. Le Grec confirme ainsi ses difficultés en ce début de saison, lui qui avait perdu deux matchs sur trois lors de l'ATP Cup et avait quitté ensuite l'Open d'Australie dès le troisième tour après avoir franchi l'obstacle Kohlschreiber au deuxième tour grâce au... forfait de l'Allemand. Au lendemain d'un premier match difficilement gagné face à Hurkacz, le numéro 6 mondial et tête de série numéro 2 à Rotterdam a bu la tasse en deux petits sets (7-5, 6-4, 1h32) face à Aljaz Bedene, tombeur la veille de Benoît Paire et classé au 52eme rang à l'ATP. Le vainqueur du dernier Masters a tenu jusqu'à la fin du premier set face au Slovène, avant de céder à 5-5 sur le premier break réussi dans cette partie par l'un des deux joueurs, alors que le Grec en avait laissé passer cinq. Sur sa lancée, Bedene a rapidement pris de nouveau le service de Tsitsipas, dans la deuxième manche (sur sa seule opportunité de la manche), et l'a tenu jusqu'au bout. Une balle de match a même suffi pour le Slovène, qui croisera la route du Canadien Felix Auger-Aliassime. Autant dire qu'une autoroute se dresse devant Gaël Monfils, désormais seule et unique tête de série (n°3) encore en lice avec le Russe Andrey Rublev (n°7). Et plus que jamais prétendant à sa propre succession.

Sinner s'offre Goffin, Rublev poursuit sa route

Vainqueur des dernières Next-Gen ATP Finals, Jannik Sinner continue sa montée en puissance. L’Italien a, en effet, pris le meilleur sur David Goffin dès les huitièmes de finale du tournoi ATP de Rotterdam. Une rencontre qui a débuté par un échange de breaks avant que les deux joueurs n’obtiennent de nouvelles balles de break dans les septième et huitième jeux, sans réussite. Le jeu décisif a été tout aussi serré mais c’est bien l’Italien, qui a bénéficié d’une invitation de la part des organisateurs, qui a eu le dernier mot. Tête de série numéro 4 du tournoi, le Belge a réagi en breakant dès l’entame du deuxième set mais Jannik Sinner avait de la ressource et a su revenir immédiatement à hauteur. La décision a été faite au tout dernier moment avec le 79eme joueur mondial qui a fait de nouveau le break avant de conclure sur un jeu blanc (7-6, 7-5 en 2h00’). Jannik Sinner affrontera Pablo Carreno Busta en quarts de finale. Andrey Rublev s'est également qualifié pour les quarts de finale aux dépens d'Alexander Bublik (7-5, 6-3) et affrontera Vasek Pospisil ou Filip Krajinovic pour une place dans le dernier carré.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Quarts de finale

Pospisil (CAN) ou Krajinovic (SER) - Rublev (RUS, n°7)

Monfils (FRA, n°3) - Evans (GBR)



Carreno Busta (ESP) - Sinner (ITA, WC)

Auger-Aliassime (CAN) - Bedene (SLO)





Huitièmes de finale

Pospisil (CAN) - Krajinovic (SER)

Rublev (RUS, n°7) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-3

Monfils (FRA, n°3) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-1

Evans (GBR) bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4



Carreno Busta (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)

Sinner (ITA, WC) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (7), 7-5

Auger-Aliassime (CAN) bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-2

Bedene (SLO) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 7-5, 6-4



1er tour

Pospisil (CAN) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Rublev (RUS, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3



Monfils (FRA, n°3) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-2

Simon (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Evans (GBR) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3



Bautista Agut (ESP, n°6) bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1

Carreno Busta (ESP) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-7 (3), 6-4

Sinner (ITA, WC) bat Albot (MOL) : forfait

Goffin (BEL, n°4) bat Haase (PBS, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4



Dimitrov (BUL) bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Auger-Aliassime (CAN) bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Hurkacz (POL) : 6-7 (2), 6-3, 6-1