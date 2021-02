ATP - Rotterdam : Medvedev, objectif n°2 mondial

Après une semaine de repos pour se remettre des émotions de la tournée australienne, certains des meilleurs joueurs du monde se retrouvent à Rotterdam, pour le premier ATP 500 de la saison, décalé de deux semaines dans le calendrier par rapport à d'habitude. Daniil Medvedev, finaliste à Melbourne, sera évidemment l'homme à suivre. Désigné tête de série n°1 suite au forfait de Rafael Nadal, blessé au dos, le Russe de 25 ans peut devenir n°2 mondial, au détriment de l'Espagnol, s'il atteint la finale aux Pays-Bas. Mais la tâche sera rude, avec notamment des joueurs comme Alexander Zverev et Roberto Bautista Agut dans sa moitié de tableau. De l'autre côté, ce sont Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et David Goffin qui feront figures de favoris. Côté français, en l'absence du tenant du titre Gaël Monfils, Adrian Mannarino et Ugo Humbert sont les seuls tricolores entrés directement dans le tableau principal.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Lajovic (SER)

Coric (CRO) - Van de Zandschulp (PBS, WC)

De Minaur (AUS) - Millman (AUS)

Nishikori (JAP) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)



A.Zverev (ALL, n°3, WC) - Bublik (KAZ)

Paul (USA) - Sonego (ITA)

Q - Opelka (USA)

Davidovich Fokina (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°5)



Goffin (BEL, n°6) - Struff (ALL)

Q - Humbert (FRA)

Haase (PBS, WC) - Murray (GBR, WC)

Q - Rublev (RUS, n°4)



Wawrinka (SUI, n°8) - Khachanov (RUS)

Basilashvili (GEO) - Q

Hurkacz (POL) - Mannarino (FRA)

Gerasimov (BIE) - Tsitsipas (GRE, n°2)



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Tableau à venir...