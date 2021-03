ATP - Rotterdam : La grosse perf de Chardy

Jérémy Chardy est sans doute le meilleur joueur français depuis le début de saison (même s'il a eu la malchance de tomber sur Novak Djokovic dès le premier tour de l'Open d'Australie), et il l'a prouvé une nouvelle fois en se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi de Rotterdam, après avoir déjà atteint les demies à Antalya et au Murray River Open de Melbourne. Issu des qualifications, le 64eme joueur mondial a signé une belle performance en battant David Goffin (14eme), qui a remporté le tournoi de Montpellier dimanche dernier. Le Palois de 34 ans s'est imposé en deux tie-breaks : 7-3 puis 7-5 en 1h44. Malgré les 8 aces du Belge, Chardy est parvenu à le breaker une fois, alors que Goffin servait pour le gain du premier set à 6-5. Le n°14 mondial s'est procuré une balle de set à ce moment-là, mais le Français l'a sauvée, puis a débreaké (6-6), avant de s'imposer assez facilement au tie-break. Dans le deuxième set, les deux joueurs ne se sont pas procurés la moindre balle de break, et tout s'est donc joué dans un nouveau jeu décisif, où Goffin a mené 4-3, avant de perdre trois points d'affilée et finalement s'incliner 7-5. Grâce à sa victoire, qui va lui permettre de gagner au moins onze places au prochain classement, Chardy s'offre le droit de défier Andrey Rublev (23 ans, 8eme), qui l'a déjà battu deux fois sur trois, et notamment en trois sets lors du dernier US Open.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Huitièmes de finale

Lajovic (SER) - Coric (CRO)

Nishikori (JAP) bat De Minaur (AUS) : 6-3, 2-6, 7-5

Paul (USA) bat Bublik (KAZ) : 6-7 (5), 6-3, 6-1

Fucsovics (HON, Q) - Davidovich Fokina (ESP)



Chardy (FRA, Q) bat Goffin (BEL, n°6) : 7-6 (3), 7-6 (5)

Rublev (RUS, n°4) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-2

Khachanov (RUS) bat Norrie (GBR, Q) : 6-2, 6-2

Hurkacz (POL) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Lajovic (SER) bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (4), 6-4

Coric (CRO) bat Van de Zandschulp (PBS, WC) : 6-4, 7-6 (4)

De Minaur (AUS) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-4

Nishikori (JAP) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (4), 6-1



Bublik (KAZ) bat A.Zverev (ALL, n°3, WC) : 7-5, 6-3

Paul (USA) bat Sonego (ITA) : 6-4, 7-6 (7)

Fucsovics (HON, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (2), 6-7 (4), 7-6 (4)

Davidovich Fokina (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 6-2, 7-6 (3)



Goffin (BEL, n°6) bat Struff (ALL) : 6-4, 6-0

Chardy (FRA, Q) bat Humbert (FRA) : 4-6, 7-6 (5), 7)6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Haase (PBS, WC) : 2-6, 7-6 (2), 6-3

Rublev (RUS, n°4) bat Giron (USA, Q) : 7-6 (1), 6-3



Khachanov (RUS) bat Wawrinka (SUI, n°8) : 6-4, 7-5

Norrie (GBR, Q) bat Basilashvili (GEO) : 6-0, 6-3

Hurkacz (POL) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-6 (6)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-5