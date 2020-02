Adrian Mannarino devra encore patienter pour décrocher sa deuxième victoire de l'année 2020. Eliminé d'entrée à Doha, Auckland et à l'Open d'Australie, et au deuxième tour à Montpellier (face au futur vainqueur Gaël Monfils), le joueur français de 31 ans s'est incliné au premier tour du tournoi de Rotterdam face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, classé quatorze places devant lui (30eme contre 44eme) : 7-5, 6-7, 6-4 en 2h47. Auteur de 12 aces, Mannarino a été breaké quatre fois dans cette partie, et a pris le service adverse à deux reprises (sur deux occasions). Carreno Busta a empoché le premier set dès sa première occasion de break à 5-5. Dans le deuxième, Mannarino s'est arraché pour sauver cinq balles de break à 2-2, puis une autre à 4-4 et deux autres à 5-5, avant de finalement s'imposer au tie-break (7-3). Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où l'Espagnol a mené 3-1, puis a vu le Français revenir à 3-3. Carreno Busta a ensuite mené 5-3, a manqué trois balles de matchs sur son service, et a été débreaké, avant de finalement l'emporter sur le service de Mannarino, sur sa deuxième occasion. Quel suspense !

Un choc 100% espagnol en huitièmes



Pablo Carreno Busta affrontera en huitièmes de finale son compatriote Roberto Bautista Agut. La tête de série n°6 a dominé le Hongrois Marton Fucsovics en trois sets : 4-6, 7-6, 6-1 en 2h18. Les deux hommes ont eu énormément de mal à tenir leur service dans la première manche (trois breaks pour Fucsovics, deux pour Bautista Agut), puis "RBA" a égalisé à un set partout en remportant le tie-break 7-1 avant de dérouler dans la dernière manche (trois breaks). Toujours dans la partie basse du tableau, Grigor Dimitrov, 22eme mondial, a battu Denis Shapovalov, 16eme, en deux sets et 1h30 de jeu : 6-3, 7-6. Le Canadien a ainsi montré qu'il était en difficulté depuis le début de saison, lui qui a gagné deux matchs sur quatre à l'ATP Cup, puis a perdu en quarts de finale à Auckland et au premier tour à l'Open d'Australie et à Montpellier. Un seul break a suffi à Dimitrov pour remporter cette partie. Il a pris le service de son adversaire d'entrée de match, puis a tenu jusqu'à la fin de la manche. Il a ensuite sauvé une balle de set à 5-4 dans la deuxième manche, qu'il a finalement remportée au tie-break (7-3).



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Pospisil (CAN)

Krajinovic (SER) - Griekspoor (PBS, WC)

Bublik (KAZ) - Barrère (FRA, Q)

Basilashvili (GEO) - Rublev (RUS, n°7)



Monfils (FRA, n°3) - Sousa (POR)

Simon (FRA) - Kukushkin (KAZ, Q)

Evans (GBR) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) - Fognini (ITA, n°5)



Bautista Agut (ESP, n°6) bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1

Carreno Busta (ESP) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-7 (3), 6-4

Sinner (ITA, WC) - Albot (MOL)

Haase (PBS, WC) - Goffin (BEL, n°4)



Dimitrov (BUL) bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Auger-Aliassime (CAN) - Struff (ALL)

Bedene (SLO) - Paire (FRA)

Hurkacz (POL) - Tsitsipas (GRE, n°2)