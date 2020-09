Schwartzman rejoint Djokovic au terme d’un match indécis

ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Au lendemain de l’élimination de Rafael Nadal en quarts de finale, Novak Djokovic a tenu son rang. Le numéro 1 mondial a disposé en deux manches de Casper Ruud mais tout n’a pas été simple. C’est, en effet, le Norvégien qui a breaké le premier dans le troisième jeu avant de tenir son service, sauvant deux balles de débreak dans le sixième jeu. Mais la dernière accélération de Novak Djokovic a été trop intense pour le 34eme mondiale. Enchaînant quatre jeux, malgré une forte résistance de son adversaire, la tête de série numéro 1 a fait la différence pour remporter le premier set. La deuxième manche a vu les deux joueurs être en difficulté au service mais tenir leurs engagements jusqu’au sixième jeu. Sur un jeu blanc, Novak Djokovic a trouvé la faille pour faire le break et prendre les devants. Après avoir manqué deux premières balles de match sur le service de Casper Ruud, le Serbe a scellé le sort de la rencontre sur un dernier jeu blanc (7-5, 6-3 en 2h12’).Denis Shapovalov a touché du doigt sa deuxième finale en Masters 1000 après Paris-Bercy l’an passé, mais c’est bien Diego Schwartzman qui sera l’adversaire de Novak Djokovic ce lundi pour sa première finale dans un tournoi de cette catégorie. Au lendemain de sa victoire face à Rafael Nadal, l’Argentin a su résister quand le Canadien a servi pour le match pour s’imposer au terme d’un match long de plus de trois heures. Le 15eme mondial a démarré fort ce match en breakant d’entrée. Solide au service, Diego Schwartzman l’a cédé au moment de servir pour le set... avant de prendre le service de Denis Shapovalov pour prendre l’avantage. La deuxième manche a vécu un scenario inversé avec le Canadien qui a breaké le premier avant de voir l’Argentin revenir à hauteur puis de refaire le break pour égaliser à une manche partout. C’est alors que, comme la fin de match entre Diego Schwartzman et Rafael Nadal ce samedi, le match est devenu irrationnel. En douze jeux, six ont été conclu par un break ! Denis Shapovalov a pris la main le premier mais la tête de série numéro 8 du tournoi est revenu à hauteur. Le Canadien a servi pour le match à cinq jeux à quatre mais il n’a pas su conclure et le match s’est presque logiquement conclu au jeu décisif. Diego Schwartzman a vendangé deux mini-breaks avant d’aligner trois points de suite pour s’imposer au bout du suspense (6-4, 5-7, 7-6 en 3h13’). Novak Djokovic a sans doute apprécié de voir son futur adversaire peiner à s’imposer.Djokovic (SER, n°1) - Schwartzman (ARG, n°8)bat Ruud (NOR) : 7-5, 6-3bat Shapovalov (CAN, n°12) : 6-4, 5-7, 7-6 (4)bat Koepfer (ALL, Q) : 6-3, 4-6, 6-3bat Berrettini (ITA, n°4) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)bat Dimitrov (BUL, n°15) : 6-2, 3-6, 6-2bat Nadal (ESP, n°2) : 6-2, 7-5bat Krajinovic (SER) : 7-6 (7), 6-3bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-0bat Travaglia (ITA, WC) : 7-6 (5), 7-6 (1)bat Cilic (CRO) : 6-2, 7-6 (6)bat: 6-7 (5), 6-1, 6-4bat Sinner (ITA, WC) : 4-6, 6-4, 6-4bat Hurkacz (POL) : 3-6, 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 6-1, 6-3