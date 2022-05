ATP - Rome : Ruud enfin en réussite

A fifth career Masters 1000 semi-final for le tombeur de Nadal jeudi, qui a ensuite eu toutes les peines du monde sur le jeu suivant, finissant par se faire breaker sur la neuvième occasion de Ruud ! Le Norvégien a conclu sans problème sur son service et le voici pour la cinquième fois de sa carrière (la deuxième à Rome, après 2020) dans le dernier carré d’un Masters 1000. Prochain adversaire : Novak Djokovic ou Felix Auger-Aliassime. Quant à Shapovalov, il jouera la semaine prochaine à Genève, afin d'engranger un maximum de confiance, lui qui n'a gagné que quatre matchs sur terre battue cette saison.