Ce Masters 1000 de Rome est l'occasion d'assister au retour de Novak Djokovic sur le circuit. Tenant du titre dans la capitale italienne, le n°1 mondial avait fait l'impasse sur Madrid. Il a rechargé les batteries après ses déceptions à Monte-Carlo et Belgrade. Les autres cadors sont également présents au Foro Italico à l'image de Rafael Nadal (n°2), Daniil Medvedev (n°3), Dominic Thiem (n°4), Stefanos Tsitsipas (n°5), Alexander Zverev (n°6), Andrey Rublev (n°7) et Diego Schwartzman (n°8), tous qualifiés pour le deuxième tour. Gaël Monfils (n°14) fait également son grand retour. Plus apparu en compétition depuis son 1er tour perdu à l'Open d'Australie, le Français a hérité de Lorenzo Sonego. Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Benoît Paire et Ugo Humbert affronteront respectivement Reilly Opelka, un qualifié, Stefano Travaglia et Jannik Sinner.



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Evans (GBR) - Fritz (USA)

Carballes Baena (ESP, Q) - Norrie (GBR, Q)

Davidovich Fokina (ESP, Q) - Dimitrov (BUL, n°16)



Berrettini (ITA, n°9) - Basilashvili (GEO)

Millman (AUS) - Lajovic (SER)

Cilic (CRO) - Bublik (KAZ)

Tsitsipas (GRE, n°5) - Bye



Thiem (AUT, n°4) - Bye

Pella (ARG) - Fucsovics (HUN)

Mager (ITA, WC) - De Minaur (AUS)

Sonego (ITA) - Monfils (FRA, n°14)



Bautista Agut (ESP, n°10) - Paul (USA, Q)

Harris (AFS) - Garin (CHI)

Bedene (SLO, LL) - Struff (ALL)

Rublev (RUS, n°7) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Krajinovic (SER) - Auger-Aliassime (CAN)

Khachanov (RUS) - Delbonis (ARG, Q)

Caruso (ITA, WC) - Goffin (BEL, n°12)



Hurkacz (POL, n°15) - Musetti (ITA, WC)

Gasquet (FRA) - Opelka (USA)

Kecmanovic (SER) - Karatsev (RUS)

Medvedev (RUS, n°3) - Bye



A.Zverev (ALL, n°6) – Bye

Dellien (BOL, Q) - Mannarino (FRA)

Nishikori (JAP) - Fognini (ITA)

Djere (SER) - Carreño Busta (ESP, n°11)



Shapovalov (CAN, n°13) - Majchrzak (POL, Q)

Travaglia (ITA, WC) - Paire (FRA)

Humbert (FRA) - Sinner (ITA)

Nadal (ESP, n°2) - Bye