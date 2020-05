ATP - Rome : Le Masters 1000 probablement en septembre

Disputé traditionnellement au mois de mai en préparation notamment de Roland-Garros, le tournoi de Rome a été reporté cette année en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Il pourrait néanmoins se jouer lors de cette année 2020 mais en septembre. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Angelo Binaghi, le président de la Fédération italienne de tennis, à Super Tennis : « Je pense que sauf bouleversement majeur,. On me dit, et particulièrement les Romains, que c'est une saison extraordinaire, le meilleur moment pour jouer au tennis. »Le Masters 1000 pourrait ainsi se dérouler juste avant Roland-Garros qui a été décalé du 27 septembre au 11 octobre . Reste à savoir si le public sera autorisé à se rendre au Foro Italico. Ce sujet sera prochainement évoqué avec Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, a indiqué Binaghi.