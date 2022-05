ATP - Rome : Krajinovic et Garin premiers qualifiés pour le deuxième tour

Si le Masters 1000 de Madrid va se conclure ce dimanche, celui de Rome a déjà vécu ses premiers échanges. Filip Krajinovic s’est, en effet, qualifié pour le deuxième tour du tournoi organisé dans la capitale italienne en prenant le meilleur sur Frances Tiafoe. L’Américain a eu cinq opportunités de prendre le service du Serbe dans la première manche mais sans parvenir à en convertir une seule. Filip Krajinovic a attendu son heure et elle est venue dans un jeu décisif accroché et conclu par le 56eme mondial à la troisième balle de set. Dos au mur, Frances Tiafoe a répondu avec le break dès le premier jeu mais a vu son adversaire revenir à quatre jeux partout. Après avoir manqué une balle de match dans le dixième jeu, Filip Krajinovic a dominé le tiebreak pour conclure la rencontre (7-6, 7-6 en 2h10’) et rejoindre Andrey Rublev, tête de série numéro 6.

Garin rejoint Alcaraz

Cristian Garin, quant à lui, a connu moins de difficultés pour se qualifier.Opposé à l’invité ialien Francesco Passaro, le Chilien n’a pas eu besoin d’une heure et demie pour sceller le sort de la rencontre. Toutefois, la première manche a été marquée par un échange de breaks long de cinq jeu qui a permis au 39eme mondial de prendre l’ascendant avant de conclure le set sur l’engagement de l’Italien. Francesco Passaro, au terme d’un jeu marathon et à sa septième balle de break, a pris le service de Cristian Garin et a mené deux jeux à un. C’est alors que le Chilien a embrayé et enchaîné six jeux remportés pour mettre un terme au suspense (6-3, 6-2 en 1h23’). La tâche sera moins aisée au deuxième tour pour Cristian Garin, qui devra affronter un certain Carlos Alcaraz.



ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue extérieure, 6 008 725 €)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Harris (AFS) - Karatsev (RUS)

Qualifié - Coric (CRO, PR)

Wawrinka (SUI, PR) - Opelka (USA, n°14)



Schwartzman (ARG, n°12) - Kecmanovic (SER)

Bublik (KAZ) - Qualifié

Davidovich Fokina (ESP) - Ivashka (BIE)

Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

Qualifié - Isner (USA)

Basilashvili (GEO) - Evans (GBR)

Sonego (ITA) - Shapovalov (CAN, n°13)



Hurkacz (POL, n°11) - Goffin (BEL)

Brooksby (USA) - Cobolli (ITA, WC)

Korda (USA) - van de Zandschulp (PBS)

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Krajinovic (SER) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (7), 7-6 (4)

Fognini (ITA) - Thiem (AUT, PR)

Martinez (ESP) - Sinner (ITA, n°10)



Carreño Busta (ESP, n°15) - Delbonis (ARG)

Khachanov (RUS) - Qualifié

Dimitrov (BUL) - Qualifié

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Alcaraz (ESP, n°7) - Bye

Garin (CHI) bat Passaro (ITA, WC) : 6-3, 6-2

Cilic (CRO) - Arnaldi (ITA, WC)

Nardi (ITA, WC) - Norrie (GBR, n°9)



Bautista Agut (ESP, n°16) - de Minaur (AUS)

Ramos-Viñolas (ESP) - Paul (USA)

Qualifié - Qualifié

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye