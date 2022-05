ATP - Rome : Goffin s'offre Hurkacz

Au classement ATP, où le Liégeois apparaît toujours loin des meilleurs (il est actuellement 48eme), cela ne se traduit pas encore. En revanche, sur les courts, le retour de David Goffin au premier plan est incontestable. L'ancien numéro 7 mondial en avait livré un premier aperçu à Marrakech, en avril dernier, où il avait décroché en remportant le tournoi cher au roi Hassan II un sixième titre en carrière. Le premier de la saison pour un Goffin longtemps disparu des radars mais qui semble renaître de cendres encore toutes fraîches. Ainsi une semaine après avoir été quatre fois à un point de réaliser l'exploit face au monstre Rafael Nadal sur ses terres madrilènes (le Belge s'était incliné 11-9 au jeu décisif du dernier set), le protégé de l'entraîneur belge Germain Gigounon semble encore en passe de marquer les esprits, cette fois sur la terre battue du Masters 1000 de Rome. Le tirage au sort ne s'était pourtant pas montré bien tendre pour Goffin, tombé d'entrée au Foro Italico sur Hubert Hurkacz, numéro 12 au classement mondial parvenu au moins en quarts de finale lors des trois derniers tournois qu'il avait disputés (demi-finale à Miami, quarts de finale à Monte-Carlo et Madrid).

Première victoire contre un Top 15 depuis plus d'un an

C'est pourtant le petit qui a mangé le gros mardi lors de ce premier tour qui avait vu Novak Djokovic s'imposer sans trembler juste avant face à Aslan Karatsev, que Goffin avait battu au premier tour à Madrid. Vainqueur en deux sets remportés tous deux au jeu décisif (10-8 et 7-2) du géant polonais qui frappe les yeux fermés, Goffin n'a pas fait que confirmer son retour en forme. Le numéro 1 belge s'est également offert son premier succès face à un membre du Top 15 depuis plus d'un an (victoire contre Alexander Zverev à Monte-Carlo en avril 2021). L'Américain Jenson Brooksby, futur adversaire de Goffin, est prévenu : le Belge carbure de nouveau à plein régime. Une très bonne nouvelle pour lui à l'aube de ce tournoi de Roland-Garros dont le Liégeois avait atteint les quarts de finale en 2016.