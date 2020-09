ATP - Rome : Et de 36 pour Djokovic !

Djokovic mené 3-0 sous la pluie

Djokovic affole les compteurs

ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Humbert (FRA)

A égalité avec Rafael Nadal au nombre de Masters 1000 remportés avant le tournoi de Rome, Novak Djokovic dépasse désormais le joueur espagnol ! Le Serbe a remporté le 36eme Masters 1000 de sa carrière (le 81eme tournoi au total) ce lundi, qui est plus sur l’un des terrains favoris de son rival, à Rome, où un petit millier de spectateurs avait été autorisé à garnir les tribunes.L’Argentin a donné du fil à retordre au Serbe, surtout au début de cette finale, lorsque quelques gouttes tombaient sur le Foro Italico. La partie n’a pas été interrompue, et le n°15 mondial a entamé la rencontre tambour battant, pour mener 3-0. Mais Djokovic est parvenu à égaliser, et s’est même procuré une première balle de set à 5-4, sauvée par Schwartzman sur un contre-pied.5, en breakant sur sa troisième occasion, sur un coup droit dans le couloir de son adversaire.Le deuxième set a commencé comme le premier : par un break de l’Argentin. Mais « Nole » a rapidement remis la pression, débreakant dans la foulée, puis sauvant deux nouvelles balles de break à 2-2, avant de réussir le break (blanc) décisif à 4-3., dépassant ainsi Pete Sampras (Roger Federer, le recordman, est à 310). Quinze jours après sa disqualification en huitièmes de finale de l'US Open (sa seule défaite de l'année !) Djokovic a parfaitement su rebondir. Et à six jours du coup d’envoi de Roland-Garros, le Serbe s’annonce une fois de plus comme l’adversaire n°1 de Rafael Nadal sur les courts de la Porte d'Auteuil. Quant à Diego Schwartzman, qui sera 13eme mondial mardi, personne ne souhaitera l’avoir dans sa partie de tableau…bat Schwartzman (ARG, n°8) : 7-5, 6-3bat Ruud (NOR) : 7-5, 6-3bat Shapovalov (CAN, n°12) : 6-4, 5-7, 7-6 (4)bat Koepfer (ALL, Q) : 6-3, 4-6, 6-3bat Berrettini (ITA, n°4) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)bat Dimitrov (BUL, n°15) : 6-2, 3-6, 6-2bat Nadal (ESP, n°2) : 6-2, 7-5bat Krajinovic (SER) : 7-6 (7), 6-3bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-0bat Travaglia (ITA, WC) : 7-6 (5), 7-6 (1)bat Cilic (CRO) : 6-2, 7-6 (6)bat: 6-7 (5), 6-1, 6-4bat Sinner (ITA, WC) : 4-6, 6-4, 6-4bat Hurkacz (POL) : 3-6, 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 6-1, 6-3