Berrettni a cédé face à Ruud

ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Quarts de finale



Shapovalov (CAN) - Dimitrov (BUL, n°15)



Huitièmes de finale







Shapovalov (CAN) bat Humbert (FRA) : 6-7 (5), 6-1, 6-4



Novak Djokovic verra bien le dernier carré du Masters 1000 de Rome. Mais, face à Dominik Koepfer, le Serbe n’a pas connu un match facile. Le numéro 1 mondial a démarré tambour battant, remportant les quatre premiers jeux avant que l’Allemand ne trouve une faille dans la cuirasse pour effacer ses deux breaks de retard. Néanmoins, Novak Djokovic a retrouvé ses esprits pour remporter le premier set puis breaker d’entrée dans le deuxième. Mais Dominik Koepfer, qui n’avait rien à perdre, ne s’est pas laissé abattre. Après avoir égalisé à trois jeux partout et sauvé trois balles de break, ce dernier a surpris son monde en égalisant à une manche partout sur le service de Novak Djokovic. Ce dernier, sans doute vexé, a augmenté la pression d’entrée et, après avoir manqué quatre balles de break dès le premier jeu, s’est emparé du service de l’Allemand sur un jeu blanc. Plus concerné, le Serbe n’a pas laissé la moindre chance à son adversaire pour sceller le sort du match sur un dernier break (6-3, 4-6, 6-3 en 2h12’)Et l’adversaire de Novak Djokovic pour une place en finale ne sera pas Italien mais Norvégien. Dernier représentant transalpin dans le tableau et tête de série numéro 4, Matteo Berrettini a cédé en trois manches face à Casper Ruud. Grâce à un break d’entrée, le numéro 8 mondial a pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières. Après avoir sauvé deux balles de débreak puis manqué l’opportunité de conclure le premier set sur le service du Norvégien, l’Italien a conclu au service après avoir écarté une dernière balle de débreak. La deuxième manche a connu un scenario inverse car c’est Casper Ruud qui a fait le break d’entrée et, solide au service, est revenu à hauteur sur un jeu blanc après avoir manqué une balle de set sur le service de Matteo Berrettini. Le 34eme mondial a confirmé son ascendant avec le break dès le premier jeu du dernier set avant de voir son adversaire vite revenir à hauteur pour l’emmener dans un jeu décisif indécis. Mais c’est bien Casper Ruud qui a eu le dernier mot à sa première balle de match (4-6, 6-3, 7-6 en 3h00). Novak Djokovic ou Dominik Koepfer sera son adversaire ce dimanche pour une place en finale.bat Koepfer (ALL, Q) : 6-3, 4-6, 6-3bat Berrettini (ITA, n°4) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)Schwartzman (ARG, n°8) - Nadal (ESP, n°2)bat Krajinovic (SER) : 7-6 (7), 6-3bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-0bat Travaglia (ITA, WC) : 7-6 (5), 7-6 (1)bat Cilic (CRO) : 6-2, 7-6 (6)bat Sinner (ITA, WC) : 4-6, 6-4, 6-4bat Hurkacz (POL) : 3-6, 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 6-1, 6-3