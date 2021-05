ATP - Rome : Djokovic-Tsitsipas se terminera samedi

Il faudra attendre samedi pour connaître le dénouement du choc entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Vendredi, après deux interruptions dues à la pluie sur Rome, les organisateurs ont décidé de renvoyer tous les matchs à samedi. Si celui entre Andrey Rublev et Lorenzo Sonego n'avait pas débuté, en revanche, Djokovic et Tsitsipas, eux, en étaient déjà au quatrième jeu du deuxième set.

Avec un net avantage pour le Grec, pas perturbé par la première et longue interruption et qui menait 6-4, 2-1 au moment où la suite de leur affrontement a été reportée à samedi, après la deuxième interruption. Mercredi, contre l'Américain Taylor Fritz, le numéro 1 mondial, déjà contraint de retourner s'abriter longuement aux vestiaires en raison du déluge, s'en était finalement sorti. Mais cette fois, il paraissait bien mal embarqué face au vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo.