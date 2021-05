« FAA » premier qualifié

Auger-Aliassime s'est compliqué la vie



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

1er tour

Monfils (FRA, n°14)

Gasquet (FRA)

Mannarino (FRA)

Paire (FRA)

Humbert (FRA)

Absent à Madrid après son forfait en huitièmes de finale à Estoril, Richard Gasquet n’a pas fait long feu à Rome. Le Biterrois a, en effet, été éliminé dès le premier tour du Masters 1000 organisé dans la capitale italienne par Reilly Opelka. Le Français a, en effet, manqué son entame de match, ne remportant qu’un seul jeu dans une première manche dominée outrageusement par l’Américain et qui n’aura duré en tout et pour tout que 19 petites minutes. Mais le 52eme mondial n’avait pas décidé de se rendre sans combattre et a alors retrouvé son jeu, n’offrant plus la moindre occasion à son adversaire de faire la différence pendant les dix premiers jeux. Mais, ne parvenant pas à mettre en difficulté Reilly Opelka, Richard Gasquet est resté sous la menace et l’Américain a frappé au tout dernier moment. Sur sa seule balle de break du deuxième set, le 46eme mondial a pris le service du Français avant de conclure la rencontre dans la foulée sur sa première balle de match (6-1, 7-5 en 1h07’). Un deuxième tour que Pablo Carreño Busta a également rejoint mais la tête de série numéro 11 a dû réagir après la perte de la première manche face à Laslo Djere. Toutefois, l’Espagnol a su inverser la tendance pour se qualifier (4-6, 6-3, 6-1 en 2h12’).Felix Auger-Aliassime dans la douleur. Si le jeune Canadien classé au 20eme rang mondial mais pas tête de série lors de ce Masters 1000 de Rome débuté ce dimanche alors que les qualifications se poursuivent pensait dérouler pour ses débuts dans le tournoi, il s'était trompé. Filip Krajinovic, 36eme au classement, lui a en effet posé d'énormes difficultés lors de ce premier match du tableau principal. Auger-Aliassime s'en est sorti en trois sets (6-3, 6-7, 6-4), mais il lui a fallu batailler pendant près de trois heures face au Serbe, très accrocheur. Le natif de Montréal, quart de finaliste à Barcelone mais sorti d'entrée à Madrid comme il l'avait été à Monte-Carlo, peut s'en vouloir. Après avoir remporté assez aisément le premier set, il a en effet mené 5-4 dans le deuxième, service à suivre. Incapable de conclure, « FAA » s'est retrouvé embarqué quelques jeux plus tard dans un jeu décisif, qu'il a perdu (7-5).Les compteurs étaient alors remis à zéro, et il a fallu un nouveau coup d'accélérateur du 20eme mondial pour reprendre le large dans la dernière manche, et non sans que le compatriote de Novak Djokovic ait encore réussi à revenir de 0-2 à 2-2. Krajinovic, de nouveau distancé ensuite, est de nouveau revenu au contact, à 5-4. Mais alors qu'il avait la possibilité de recoller, il a cédé sa mise en jeu au moment où il ne le fallait absolument pas. Auger-Aliassime passe dans la souffrance, mais il fait déjà mieux qu'à Madrid et en Principauté, où il avait buté d'entrée les deux fois, respectivement devant Ruud et Garin. Au deuxième tour, l'ancien numéro 17 au classement se frottera à l'Argentin Diego Schwartzman, 9eme mondial et tête de série numéro 8 à Rome. Tête de série numéro 12, David Goffin a connu bien moins de difficulté pour se défaire de l’invité italien Salvatore Caruso (6-4, 6-1 en 1h23’).- ByeEvans (GBR) - Fritz (USA)Q - QQ - Dimitrov (BUL, n°16)Berrettini (ITA, n°9) - Basilashvili (GEO)Millman (AUS) - Lajovic (SER)Cilic (CRO) - Bublik (KAZ)- Bye- ByePella (ARG) - Fucsovics (HUN)Mager (ITA, WC) - De Minaur (AUS)Sonego (ITA) -Bautista Agut (ESP, n°10) - QHarris (AFS) - Garin (CHI)Q - Struff (ALL)- Bye- Byebat Krajinovic (SER) : 6-3, 6-7, 6-4Khachanov (RUS) - Qbat Caruso (ITA, WC) : 6-4, 6-1Hurkacz (POL, n°15) - Musetti (ITA, WC)bat: 6-1, 7-5Kecmanovic (SER) - Karatsev (RUS)- Bye– ByeQ -Nishikori (JAP) - Fognini (ITA)bat Djere (SER) : 4-6, 6-3, 6-1Shapovalov (CAN, n°13) - Ruud (NOR)Travaglia (ITA, WC) -- Sinner (ITA)- Bye