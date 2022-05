ATP - Rome : A.Zverev valide son ticket pour les huitièmes

Il n'est pas tombé dans le piège. Ce mercredi, l'Allemand Alexander Zverev, 3eme joueur mondial et tête de série n°3, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome en Italie, sur terre battue, après sa victoire contre l'Argentin Sebastian Baez, 37eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (7-6 (6), 6-3) et 1h31 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal, pour ensuite se diriger vers le tie-break. Alexander Zverev a alors paru facile, puisqu'il a rapidement mené 6-2 dans ce jeu décisif. Mais l'Argentin n'a rien lâché, le poussant dans ses retranchements, avant de finalement céder à la cinquième balle de set de son adversaire du jour (7-6 (6)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont à nouveau fait jeu égal, mais, cette fois, pendant les sept premiers jeux. A ce moment-là, soit au pire des moments, Sebastian Baez a alors craqué, cédant ainsi son service. Le 3eme joueur mondial n'a ensuite plus eu qu'à conclure, dans la foulée (6-3).