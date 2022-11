ATP - Rolex Paris Masters : Tsitsipas trop solide pour Paul

SCINTILLATING STEF 🤩

No. 5 seed 🇬🇷 @steftsitsipas sets up a blockbuster semi-final clash with Djokovic with a 6-2, 6-4 victory over Paul!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/OAoxisdqw3



— ATP Tour (@atptour) November 4, 2022

Tsitsipas intouchable sur balles de break

Stefanos Tsitsipas a enfin passé le cap. Trois ans après avoir échoué en quarts de finale du Rolex Paris Masters face à Novak Djokovic, le Grec n’a laissé que peu de chances à Tommy Paul dans une rencontre que le numéro 5 mondial a mené à sa main. Pourtant, l’entame n’a pas été aussi évidente que ça pour la tête de série numéro 5 à Bercy. Le premier jeu a paru interminable et a surtout vu l’Américain manquer quatre opportunité de prendre d’entrée le service de son adversaire. Des échecs que Tommy Paul pourra regretter. En effet, dans la foulée, le Grec a breaké sur un jeu blanc, menant alors trois jeux à rien. Un scenario qui s’est quasiment reproduit à l’identique plus tardivement dans cette première manche. Le cinquième jeu a vu le 31eme mondial s’offrir trois nouvelles occasions de prendre le service de Stefanos Tsitsipas mais sans que la réussite soit au rendez-vous.Ensuite imperturbable sur sa mise en jeu, le Grec a scellé le sort de cette première manche sur un nouveau jeu blanc remporté sur l’engagement de Tommy Paul. La deuxième manche a longtemps connu un déroulement bien éloigné de ce qui a eu lieu depuis l’entame de la rencontre. En effet, si les premiers jeux de service ont été accrochés, il n’y a pas eu la moindre balle de break à signaler. Les serveurs ont ensuite été de plus en plus à l’aise avec notamment trois jeux de service remportés blancs consécutivement. C’est toutefois Stefanos Tsitsipas qui a eu le dernier mot face à un Tommy Paul qui a cédé au pire moment. En effet, c’est quand l’Américain a dû servir pour rester dans le match, son adversaire menant cinq jeux à quatre, qu’il a vu le match lui échapper. Trop friable dans l’échange, le 31eme mondial a perdu les trois derniers points. Sur un ultime jeu blanc, Stefanos Tsitsipas a mis un terme au suspense (6-2, 6-4 en 1h18’) et rejoint ainsi Novak Djokovic pour ce qui sera sa première demi-finale dans le cadre du Rolex Paris Masters.