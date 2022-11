Stefanos Tsitsipas retrouve le sourire. Quelques jours après sa défaite surprise en 8eme de finale à Vienne face à Borna Coric, le Grec s'est bien repris ce mercredi lors de son entrée en lice au Rolex Paris Masters. Opposé à Dan Evans, l'actuel 5eme mondial au classement ATP s'est imposé en deux sets (6-3, 6-4) et 1h21 de jeu, lors du 2eme tour du dernier Masters 1 000 de l'année. Pour cela, le récent finaliste à Stockholm a à chaque fois pris à la gorge d'entrée le Britannique en début de chaque manche. En effet, c'est à 1-0 dans le premier set et à 0-0 dans le second que Tsitsipas a réalisé les deux seuls breaks du match. Derrière, le natif d'Athènes n'a quasiment jamais été inquiété sur ses mises en jeu (une balle de break à sauver) et a donc déroulé au service. C'est d'un jeu blanc que ce dernier a conclu cette rencontre à l'Accor Arena. Au prochain tour, la tête de série numéro 5 du tournoi affrontera le vainqueur du match opposant le Britannique Cameron Norrie au Français Corentin Moutet.

Tiafoe attend désormais Medvedev

De son côté, Frances Tiafoe a éliminé un autre Britannique ce mercredi. Egalement exempt du 1er tour, car tête de série numéro 16 à Paris, l'Américain a dominé Jack Draper en deux sets (6-3, 7-5) et 1h26, lors de son entrée en lice. Là encore, le joueur originaire du Maryland n'a eu besoin que de deux breaks pour s'en sortir, mais il a lui patienté pour faire la différence en fin de manche. Dans un premier temps, c'est à 4-3 que Tiafoe a pris le service de son adversaire, avant de s'envoler vers la victoire à 5-5 dans le deuxième set. Comme Tsitsipas, l'Américain a terminé sur un jeu blanc et accédera aux 8emes de finale du Rolex Paris Masters, où il pourrait retrouver le Russe Daniil Medvedev pour un beau duel en perspective. Pour cela, ce dernier devra d'abord disposer de l'Australien Alex de Minaur. Enfin, un peu plus tôt ce mercredi, l'Italien Lorenzo Musetti avait rejoint le Norvégien Casper Ruud en 8eme de finale du Masters 1 000 parisien, après avoir éliminé le Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-4, 6-2).