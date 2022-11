ATP - Rolex Paris Masters : Rune se qualifie pour la finale en mettant fin à la série d'Auger-Aliassime

Rune a mis Auger-Aliassime sous l’éteignoir

Holger Rune avait une revanche à prendre. Dominé par Félix Auger-Aliassime à l’occasion de la finale du tournoi ATP de Bâle, le Danois a rendu la monnaie de sa pièce au Canadien et jouera le titre du Rolex Paris Masters ce dimanche. Une rencontre que l’élève de Patrick Mouratoglou a su prendre du bon pied. En effet, après deux premiers jeux accrochés mais remportés par celui qui engageait, le Danois a su convertir sa deuxième balle de break et prendre l’ascendant en menant alors trois jeux à un. Ne parvenant pas à mettre en difficulté Holger Rune sur son service, Félix Auger-Aliassime a vu les jeux défiler et n’a jamais été en position de revenir à hauteur. Sur son service et à la première balle de set, le 18eme joueur mondial a empoché cette première manche sans éclat mais qu’il a su faire tourner en sa faveur. L’entame du deuxième set a été bien différente car Holger Rune a frappé fort d’entrée pour se rendre facile le reste de cette demi-finale.Agressif dès les premiers échanges, le Danois a pris le service de « FAA » dès le premier jeu puis, alors qu’il a tenu aisément sa mise en jeu, c’est au terme d’un petit marathon et à la quatrième opportunité qu’Holger Rune a corsé l’addition. Remportant blanche sa mise en jeu dans la foulée, le Danois a pu mener quatre jeux à rien et se rapprocher de la victoire. A partir de là, les serveurs n’ont pas tremblé et les jeux ont défilé. Au moment d’engager pour le gain du match, Holger Rune n’a absolument pas tremblé. A la première occasion, le Danois a scellé le sort de cette rencontre (6-4, 6-2 en 1h29’). Pour sa première finale en Masters 1000 et sa cinquième cette saison, le 18eme joueur mondial devra en découdre avec Novak Djokovic ou Stefanos Tsitsipas. Pour Félix Auger-Aliassime, c’est une série ahurissante de seize victoires et trois titres en trois semaines qui prennent fin. Le natif de Montréal va désormais pouvoir se tourner vers sa première participation au Masters ATP de Turin, qui démarre le 13 novembre prochain.