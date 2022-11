ATP - Rolex Paris Masters : Rublev réussit son entrée en lice et reste en course pour le Masters

Victoire plus que précieuse pour Andrey Rublev. Ce mardi, le Russe, 9eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°7, a réussi son entrée en lice au Rolex Paris Masters, face à l'Américain John Isner, 47eme joueur mondial, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h02 de jeu. Dans la première manche, même s'il s'y est repris à deux fois pour cela, le Russe a réussi le break d'entrée. Avant trois opportunités de double-break à 4-1. Un double-break qui est finalement intervenu au meilleur des moments. Et plus précisément à 5-2 pour lui permettre, dans le même temps, d'empocher cette première manche (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, seul un break a suffi au bonheur d'Andrey Rublev. Un break blanc qui est intervenu à 2-1.

Ils sont quatre pour deux places restantes pour le Masters

Par la suite, le mieux classé des deux a donc gardé ce précieux avantage jusqu'au bout, pour aller s'imposer (6-3). Et déjà valider son ticket pour les huitièmes de finale du dernier Masters 1000 de cette année 2022. Son prochain adversaire sera soit le Polonais Hubert Hurkacz, 10eme joueur mondial et tête de série n°10, soit le Français Adrian Mannarino, 43eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, soit le Danois Holger Rune, 18eme joueur mondial ou soit le Suisse Stan Wawrinka, 153eme joueur mondial. Toujours est-il qu'Andrey Rublev a un ticket à aller chercher pour le Masters. Il ne reste que deux places et ils sont encore quatre en course. Outre le Russe, on retrouve également le Canadien Félix Auger-Aliassime, l'Américain Taylor Fritz et le Polonais Hubert Hurkacz.