ATP - Rolex Paris Masters : Renoncer à affronter Djokovic était une décision de prudence pour Monfils

Le public de l’Accor Arena attendait ce choc avec impatience. Dans le cadre des huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, Gaël Monfils devait affronter pour la 18eme fois le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Mais cette affiche n’a finalement pas eu lieu ce jeudi. Blessé ce mercredi durant son match remporté contre Adrian Mannarino, le 22eme joueur mondial s’est blessé à une jambe et n’avait pas caché ses doutes quant à sa présence ce jeudi dès sa sortie du court. Gaël Monfils s’est présenté face à la presse et a confirmé que la décision de déclarer forfait a été prise « suite à l'avis médical et (son) équipe ».

« On a refait une échographie il y a quelques heures et on a encore détecté une lésion musculaire, a confié le numéro 1 français au classement ATP. Suite à cela, on a pris la décision de se retirer du tournoi. » Une blessure « au niveau ischio-adducteur », a-t-il précisé.

En conférence de presse, @Gael_Monfils vient d'annoncer son retrait du #RolexParisMasters pour blessure. pic.twitter.com/VSRIAGTo4f

Monfils : « Plus sage de se retirer, de se reposer »

📢 Fans, spectateurs, vous avez un message de la part de @Gael_Monfils 🙏🏻 🇫🇷. #RolexParisMasters pic.twitter.com/Yv9R8ZCj1G

Monfils : « Ce n'est pas anodin »

Parisien de naissance, Gaël Monfils n’a pas caché que renoncer à affronter Novak Djokovic est une énorme source de frustration, notamment du fait que ses parents ont fait le déplacement depuis les Antilles pour ce tournoi. S’il n’a pas caché que l’« envie de risquer tout » lui a effleuré l’esprit, il a ajouté que « c'était beaucoup plus sage de se retirer, de se reposer ». Gaël Monfils est également frustré par son incapacité à se « mesurer aux plus forts ». « C'est toujours une bonne expérience de jouer Novak Djokovic, de voir où on en est. J'ai perdu 17 fois contre lui, j'ai tout à gagner, et c'est une expérience en plus que je ne vivrai pas, s’est-il lamenté. Cela aurait été génial. C'est un pas en arrière pour sauter plus loin, enfin je l’espère. » Une blessure et un forfait qui viennent ainsi mettre un terme à sa saison 2021, lui qui a renoncé à prendre part à la phase finale de la Coupe Davis avec les Bleus.Place maintenant à du repos afin d’être prêt à temps pour la reprise de l’entraînement, prévue à la fin du mois de novembre à Tenerife sous les ordres de Günter Bresnik. « J'ai envie d'être optimiste, j'espère être à 100 % dans une dizaine de jours, a déclaré Gaël Monfils. Une lésion musculaire, il faut juste du repos. » Une blessure qui, aux yeux du Français, n’est pas forcément une surprise après avoir confié sa fatigue dans la dernière ligne droit de l’année. « De toute façon, ce n'est pas anodin, a-t-il affirmé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensaient que je rigolais quand je disais que j'étais fatigué. En fin de saison, avoir des lésions, ça peut arriver. Je n'ai pas une déchirure, c'est cool. » Une saison 2021 que le Tricolore va terminer avec une seule finale à son compteur, perdue à Sofia en septembre dernier contre Jannik Sinner.