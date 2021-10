ATP - Rolex Paris Masters (Q) : Gaston se rapproche du tableau principal, Simon et Pouille craquent

⚡️2 tie-break, 3 sets, 2h34 de match et @HugoGaston7 valide son ticket pour le 2ème tour des qualifications du #RolexParisMasters !

Victoire contre Kevin Anderson 🇿🇦 7-6 (13) 2-6 7-6 (1). pic.twitter.com/LRHFICxbRL



— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2021

Simon a manqué six balles de match

Les qualifications ont débuté ce samedi sur les courts du Rolex Paris Masters. Sept joueurs tricolores pouvaient prétendre à une place dans le grand tableau. Parmi eux, Hugo Gaston, auteur de la première victoire de la journée (7-6, 2-6, 7-6) pour le clan français au terme d’un marathon de 2h36’ face à Kevin Anderson. Malgré 16 doubles fautes et un seul break réussi, le 107eme mondial s’est accroché jusqu’au bout. Il est passé proche de l’élimination mais a su sauver deux balles de match à 5-3 en faveur de la tête de série numéro 5 dans la dernière manche. Sa qualification se jouera ce dimanche face à Lorenzo Musetti, tombeur en trois manches (4-6, 6-4, 6-1) de Lucas Pouille. Le Nordiste, invité par l’organisation, a pourtant remporté la première manche mais il s’est effondré dans la suivante avant de rendre les armes.Défaite également de Gilles Simon (6-7, 6-4, 7-5), demi-finaliste du tournoi en 2012, qui devrait mettre plusieurs jours à encaisser ce terrible coup qu’il vient de prendre derrière la tête. A l’instar de Pouille, le vétéran au statut de classement protégé (122eme mondial) a pris les devants au moment d’entamer la seconde manche. Il a vu Marcos Giron égaliser et pensait certainement avoir fait le plus dur en menant 5-0 dans l’ultime set. Mais, malgré six balles de match, le Niçois a perdu pied et encaissé un terrible 7-0. Arthur Fils n’a pas réussi à créer l’exploit devant Alexei Popyrin malgré une belle résistance dans la première manche. Le finaliste de la dernière édition de Roland-Garros juniors a été défait (7-6, 6-2). Son bourreau sur la terre battue parisienne, Luca van Assche, aura fort à faire face à Roberto Carballes Baena tandis que Harold Mayot, lauréat de l’Open d’Australie juniors en 2020, sera opposé à Dominik Koepfer. Pour finir, Benjamin Bonzi croisera le fer avec Yoshihito Nishioka.