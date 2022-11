ATP - Rolex Paris Masters : Nadal sorti par Paul dès son entrée en lice

Nadal a baissé pavillon face à Paul

Rafael Nadal n’a jamais été en réussite au Rolex Paris Masters… et l’édition 2022 du tournoi ne dérogera pas à la règle. En effet, le « Taureau de Manacor » a vu son étape automnale à Paris prendre fin alors qu’elle venait à peine de commencer. Opposée à Tommy Paul pour son entrée en lice, la tête de série numéro 2 du tournoi a été éliminée en trois manches. Une rencontre que l’Américain a su prendre par le bon bout avec le break obtenu dès le troisième jeu. Néanmoins, Rafael Nadal a immédiatement répondu au 31eme mondial pour revenir à deux jeux partout. Le numéro 2 mondial a attendu la dernière ligne droite de cette première manche pour placer un coup d’accélérateur. Prenant une deuxième fois le service de Tommy Paul, Rafael Nadal a alors mené cinq jeux à trois et s’est offert l’opportunité de servir pour le gain du set. La troisième opportunité de conclure a été la bonne pour le Majorquin, qui dispute cette semaine son premier tournoi depuis l’US Open. La deuxième manche a vu son scenario être le miroir de celui du premier. En effet, c’est Rafael Nadal qui a frappé le premier en prenant le service de Tommy Paul mais l’Américain a trouvé les ressources pour ne pas sombrer et revenir immédiatement à hauteur du numéro 2 mondial. Après avoir manqué de peu de prendre l’ascendant avec deux balles de break manquées dans le sixième jeu, c’est une balle de set que le 31eme mondial a vu lui échapper sur l’engagement de son adversaire.Une occasion qui ne s’est pas présentée à nouveau avant le jeu décisif. Remportant le premier point disputé sur le service de Rafael Nadal, Tommy Paul a fait la course en tête de bout en bout. Toutefois, l’Américain a dû attendre la deuxième balle de set disputée sur l’engagement de son adversaire pour relancer totalement cette rencontre. La dernière manche a été totalement différente des deux premières car Rafael Nadal n’a pas été en mesure de tenir la distance face à Tommy Paul. Le 31eme mondial a pris d’entrée le service du Majorquin et n’a été inquiété sur sa mise en jeu qu’une seule fois. Une balle de break pour la tête de série numéro 2 qui a été comme un baroud d’honneur pour celui qui a triomphé à quatorze reprises Porte d’Auteuil, bien loin de l’Accor Arena. Après avoir écarté cette balle de break, Tommy Paul n’a rien laissé au « Taureau de Manacor ». Remportant quatre jeux consécutifs, l’Américain a mis un terme aux débats à sa première balle de match sur le service de son adversaire (3-6, 7-6, 6-1 en 2h34’). Pour une place en quarts de finale, il retrouvera un autre Espagnol, la tête de série numéro 14 Pablo Carreño Busta, tombeur de Denis Shapovalov (7-6, 2-6, 6-4 en 2h16’). La défaite de Rafael Nadal n’est pas sans conséquences au classement ATP. En effet, si Carlos Alcaraz remporte le Rolex Paris Masters ce dimanche, il ne pourra plus être délogé de la première place mondiale cette année.