Fils a fait douter Fognini

Un petit tour et puis s’en va pour Adrian Mannarino. Bénéficiaire d’une invitation des organisateurs pour entrer directement dans le tableau du Rolex Paris Masters, le 43eme joueur mondial a vu son parcours d’achever dès son entrée en lice. Face au numéro 10 mondial Hubert Hurkacz, le Français a eu beaucoup de cran mais n’a pas pu créer l’exploit. Adrian Mannarino a pourtant été à la manœuvre tout au long d’une première manche durant laquelle il a fait le jeu sans toutefois parvenir à faire tourner en sa faveur les points cruciaux. Jamais mis en difficulté sur son service, le Tricolore a eu pas moins de huit balles de break réparties sur trois jeux différents et toutes écartées par Hubert Hurkacz. Des échecs que le Français a pu amèrement regretter dans un jeu décisif indécis de bout en bout mais que le Polonais a su faire basculer sur un seul point. En effet, après avoir pris le service de son adversaire, la tête de série numéro 10 du tournoi a conclu le tiebreak à sa première balle de set. La deuxième manche n’a pas connu le même scenario, Adrian Mannarino étant alors dans l’incapacité de faire trembler Hubert Hurkacz. Moins mis sur le reculoir, le numéro 10 mondial a patiemment attendu son heure et la seule balle de break en sa faveur dans cette rencontre a été la bonne. Dans la foulée, le Polonais a scellé le sort de la rencontre à sa première balle de match (7-6, 6-4 en 1h50’). Pour une place en huitièmes de finale, Hubert Hurkacz affrontera Holger Rune, tombeur de Stan Wawrinka en trois sets (4-6, 7-5, 7-6 en 2h31'), avant un potentiel quart de finale face à la tête de série numéro 7 Andrey Rublev, tombeur ce mardi de John Isner.Alors qu’il devait initialement défier Matteo Berrettini, Arthur Fils a finalement affronté un autre joueur italien pour son entrée en lice dans le tableau principal du Rolex Paris Masters, Fabio Fognini. Le début de match a mis les nerfs du 308eme joueur mondial à rude épreuve avec quatre balles de break contre lui dès le premier jeu, toutes écartées. Le jeune Tricolore a tenu bon et a même laissé échapper une opportunité de prendre le service de son adversaire. Aux portes du jeu décisif, Arthur Fils n’a pas été en mesure de convertir une balle de set et s’en est mordu les doigts. En effet, dans un jeu décisif indécis de bout en bout, c’est Fabio Fognini qui a fini par faire la différence à la deuxième occasion. Pas démoralisé, Arthur Fils a repris du poil de la bête et, cette fois, a fait le break pour mener trois jeux à un avant de passer à côté d’une opportunité de creuser l’écart dans le septième jeu. Dans la foulée, Fabio Fognini a égalisé puis les deux joueurs ont une nouvelle fois échangé les breaks avant de s’expliquer dans un nouveau jeu décisif. Cette fois, le Français a fait la course en tête de bout en bout pour relancer le suspense. Un scenario qui n’a pas été du goût de Fabio Fognini, qui a tapé du poing sur la table d’entrée dans la dernière manche, avec le break dès le premier jeu. L’Italien a ensuite manqué trois occasions de double break mais ce n’était que partie remise. Remportant les trois derniers jeux, le 59eme mondial a mis fin au suspense (7-6, 6-7, 6-2 en 2h37’). Fabio Fognini retrouvera au deuxième tour Grigor Dimitrov, vainqueur en deux manches face à Botic van de Zandschulp (7-6, 7-6 en 1h58').