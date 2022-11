ATP - Rolex Paris Masters : Gasquet s'incline face à Ruud

Gasquet n’a pas saisi sa chance

Richard Gasquet ne verra pas les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters. Après une entrée en lice réussie face à Alex Molcan, le Biterrois a pu constater que la marche était trop haute face à Casper Ruud. Le numéro 4 mondial, finaliste à Roland-Garros et à l’US Open cette année, a très vite apposé sa marque sur la rencontre. Impitoyable sur les deux balles de break qu’il a pu se procurer sur les deux premiers jeux de service du 76eme mondial, le Norvégien a très rapidement pu mener cinq jeux à rien devant un public de l’Accor Arena qui ne demandait qu’à pousser « Richie » face à la tête de série numéro 3 du tournoi. Sur un dernier jeu blanc, Casper Ruud a bouclé cette première manche à sens unique au bout de seulement 24 minutes. Toutefois, la deuxième a connu un scenario totalement aux antipodes. En effet, Richard Gasquet s’est comme libéré et a pu mettre en difficulté le numéro 4 mondial, sans toutefois se montrer suffisamment tranchant quand ça comptait le plus.Les trois balles de break obtenues dès le premier passage au service du Norvégien n’ont pas été couronnées de succès mais ce n’était que partie remise. En effet, après cinq jeux loin d’être disputés, c’est blanc que Richard Gasquet a pris le service de Casper Ruud pour mener cinq jeux à trois et servir pour le gain du set. La réplique de la tête de série numéro 3 a été immédiate et cinglante. Signant à son tour un jeu blanc sur service adverse, il a effacé son break de retard avant d’emmener le Tricolore au jeu décisif. Si Richard Gasquet a très vite fait la course en tête, il a vu Casper Ruud revenir et le forcer à écarter une balle de match sur son service. Le Biterrois a ensuite manqué l’opportunité de conclure ce tiebreak en sa faveur sur l’engagement du Norvégien. Mais ce dernier n’a pas laissé passer l’occasion une deuxième fois. En effet, la deuxième balle de match a été la bonne pour Casper Ruud (6-1, 7-6 en 1h24’) et valide son billet pour les huitièmes de finale. Son prochain adversaire sera Lorenzo Musetti ou Nikoloz Basilashvili, tombeur ce lundi de Quentin Halys au premier tour.