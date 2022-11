ATP - Rolex Paris Masters : Fritz et Norrie qualifiés pour le 2eme tour

Après un début de journée compliqué pour les têtes de série au Rolex Paris Masters, suite au forfait de dernière minute de Matteo Berrettino, Taylor Fritz et Cameron Norrie ont assuré sur le court. Encore en course pour se qualifier pour le Masters à Turin, l'Américain a idéalement débuté son tournoi en sortant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux sets (7-5, 6-2) et 1h31 de jeu. A l'Accor Arena, l'actuel 11eme mondial au classement ATP a été bousculé dans un premier temps lors de son entrée en lice, avant de prendre la mesure de son adversaire et de ne lui laisser que des miettes par la suite. En effet, après une première manche accrochée, Fritz a déroulé face à Davidovich Fokina, incapable de réagir et breaké à trois reprises dans le deuxième set. Au prochain tour, le natif de San Diego (Californie), tête de série numéro 9 du tournoi, affrontera le vainqueur du duel opposant ce lundi soir Andy Murray à Gilles Simon. Un nouveau beau test en perspective.

Norrie sur la route de Moutet ?

De son côté, au 1er tour à Paris, Cameron Norrie a tranquillement franchi l'obstacle Miomir Kecmanovic en l'emportant logiquement en deux sets (6-2, 6-4) et 1h11 de jeu. Après avoir pris deux fois le service du Serbe dans la première manche, le Britannique s'est contenté d'un troisième et dernier break par la suite pour s'imposer sans trembler ce lundi, lors du dernier Masters 1000 de l'année. Au 2eme tour du Rolex Paris Masters, la tête de série numéro 12 du tournoi sera opposée mercredi soit au Croate Borna Coric, soit au Français Corentin Moutet, issu des qualifications. A noter également, les qualifications de l'Américain John Isner (6-4, 7-6 face à Oscar Otte) et du Russe Karen Khachanov (6-1, 6-1 face à Sebastian Baez), alors que le Russe Aslan Karatsev a lui pris la porte d'entrée (6-3, 6-4 face à Yoshihito Nishioka).