ATP - Rio : Mager a confirmé la tendance face à Thiem

Une des plus grosses surprises de ce début de saison ! Mené au score avant que la pluie ne vienne interrompre les débats alors qu’il venait de s’offrir trois balles de break, Dominic Thiem a chuté de haut en quarts de finale du tournoi ATP de Rio. Face au 128eme joueur mondial, le finaliste du dernier Open d’Australie n’a pas été en mesure de se sortir du piège tendu par Gianluca Mager. Le numéro 4 mondial a d’abord sauvé une balle de double break avant de recoller à cinq jeux partout... mais l’Italien avait de la ressource et a immédiatement repris le service de l’Autrichien avant de sceller le sort de la rencontre à sa première balle de match (7-6, 7-5 en 1h57’). Gianluca Mager retrouvera plus tard dans la journée Attila Balazs qui, pourtant mené une manche à rien au moment de l’interruption, s’est imposé en trois manches face à Pedro Martinez (2-6, 6-4, 6-2 en 2h30’).



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Demi-finales

Mager (ITA, Q) - Balazs (HUN, LL)

Garin (CHI, n°3) - Coric (CRO, n°5)



Quarts de finale

Mager (ITA, Q) bat Thiem (AUT, n°1) : 7-6 (4), 7-5

Balazs (HUN, LL) bat Martinez (ESP, Q) : 2-6, 6-4, 6-2

Garin (CHI, n°3) bat Coria (ARG, Q) : 2-6, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°5) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-3



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) bat Munar (ESP) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Mager (ITA, Q) bat Domingues (POR, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Balazs (HUN, LL) bat Monteiro (BRE) : 1-6, 6-1, 6-4

Martinez (ESP, Q) bat Andujar (ESP) : 6-1, 6-4



Coria (ARG, Q) bat Alcaraz Garfia (ESP, WC) : 6-4, 4-6, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-3, 1-6, 7-6 (5)

Sonego (ITA) bat Lajovic (SER, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)



1er tour

Thiem (AUT, n°1) bat Meligeni (BRE, WC) : 6-2, 4-6, 6-1

Munar (ESP) bat Caruso (ITA) : 7-5, 6-4

Domingues (POR, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (8), 6-4

Mager (ITA, Q) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 7-5



Monteiro (BRE) bat Pella (ARG, n°4) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Balazs (HUN, LL) bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Dellien (BOL) : 3-6, 6-2, 7-5

Andujar (ESP) bat Verdasco (ESP, n°9) : 6-3, 6-3



Alcaraz Garfia (ESP, WC) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 7-6 (2), 4-6, 7-6 (2)

Coria (ARG, Q) bat Moutet (FRA) : 1-6, 7-6 (1), 7-6 (3)

Delbonis (ARG) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-6 (5)



Coric (CRO, n°5) bat Londero (ARG) : 7-6 (5), 7-5

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Davidovich Fokina (ESP) : 5-7, 7-6 (3), 7-5

Sonego (ITA) bat Mayer (ARG) : 6-1, 5-7, 6-4

Lajovic (SER, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-7 (4), 6-1