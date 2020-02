ATP - Rio : Garin et Coric en demies, Thiem sauvé par la pluie

Têtes de série n°3 et 5 du tournoi de Rio de Janeiro, Cristian Garin et Borna Coric ont eu le temps de se qualifier pour les demi-finales, avant que la pluie ne vienne gâcher la suite du programme de la journée. Opposé à l’Argentin Federico Coria (le frère de Guillermo, finaliste de Roland-Garros 2004), le Chilien s’est imposé 2-6, 6-3, 7-5 en 2h15. Largement dominé dans la première manche, où il a été breaké deux fois, Garin a remporté la deuxième en breakant à 3-2. La dernière a été plus mouvementée, puisque Garin a mené 4-1, puis Coria est revenu à 5-5, avant de craquer sur son jeu de service suivant et laisser la victoire au 25eme joueur mondial. Qui sera donc opposé à Borna Coric, tombeur de Lorenzo Sonego sur le score de 7-6, 6-3 en 2h09. Le premier set a duré 1h21 à lui seul, le temps pour le Croate de sauver sept balles de break, dont trois étaient des balles de set, à 5-4 et 6-5, avant de l’emporter au tie-break (7-5). La deuxième manche a été plus facile pour le 32eme joueur mondial, qui a breaké à 3-2 avant de l’emporter sur sa troisième balle de match.

Thiem mal embarqué

L’affiche de la deuxième demi-finale n’est en revanche pas encore connue, car les deux quarts de finale du haut du tableau ont été interrompus par la pluie. Une pluie bénéfique à Dominic Thiem qui était alors mené 7-6, 2-1 par l’Italien Gianluca Mager, 128eme mondial, qui a en plus fait le break dans la deuxième manche. Rappelons qu’en cas de victoire, l’Autrichien deviendra n°3 mondial au détriment de Roger Federer. Mais c’est mal parti.



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Quarts de finale

Thiem (AUT, n°1) - Mager (ITA, Q) : interrompu par la pluie à 6-7 (4), 1-2

Balazs (HUN, LL) - Martinez (ESP, Q) : interrompu par la pluie à 2-6, 2-2

Garin (CHI, n°3) bat Coria (ARG, Q) : 2-6, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°5) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-3



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) bat Munar (ESP) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Mager (ITA, Q) bat Domingues (POR, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Balazs (HUN, LL) bat Monteiro (BRE) : 1-6, 6-1, 6-4

Martinez (ESP, Q) bat Andujar (ESP) : 6-1, 6-4



Coria (ARG, Q) bat Alcaraz Garfia (ESP, WC) : 6-4, 4-6, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-3, 1-6, 7-6 (5)

Sonego (ITA) bat Lajovic (SER, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)





1er tour

Thiem (AUT, n°1) bat Meligeni (BRE, WC) : 6-2, 4-6, 6-1

Munar (ESP) bat Caruso (ITA) : 7-5, 6-4

Domingues (POR, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (8), 6-4

Mager (ITA, Q) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 7-5



Monteiro (BRE) bat Pella (ARG, n°4) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Balazs (HUN, LL) bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Dellien (BOL) : 3-6, 6-2, 7-5

Andujar (ESP) bat Verdasco (ESP, n°9) : 6-3, 6-3



Alcaraz Garfia (ESP, WC) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 7-6 (2), 4-6, 7-6 (2)

Coria (ARG, Q) bat Moutet (FRA) : 1-6, 7-6 (1), 7-6 (3)

Delbonis (ARG) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-6 (5)



Coric (CRO, n°5) bat Londero (ARG) : 7-6 (5), 7-5

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Davidovich Fokina (ESP) : 5-7, 7-6 (3), 7-5

Sonego (ITA) bat Mayer (ARG) : 6-1, 5-7, 6-4

Lajovic (SER, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-7 (4), 6-1