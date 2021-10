ATP : Retour au « monde d’avant » pour le classement

Retour au « monde d’avant » pour le classement ATP ! Le 18 octobre prochain, au lendemain de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le classement des meilleurs joueurs du monde sera de nouveau établi en fonction des résultats des 52 dernières semaines, comme cela était le cas avant la pandémie de coronavirus. L’arrêt forcé de la saison entre mars et juillet 2020 avait conduit les dirigeants de l’ATP à geler le classement pendant cette période, puis à modifier les règles du classement, afin de ne pas pénaliser certains joueurs contraints de renoncer à des tournois en raison des restrictions de voyage ou parce qu’ils étaient eux-mêmes atteints par le virus. Ainsi, depuis le 24 août 2020, c’est la formule « best of » qui prévalait : seul le meilleur résultat des deux dernières participations à un même tournoi était pris en compte. Ainsi, Rafael Nadal et Bianca Andreescu avaient renoncé à l’US Open 2020, étant assurés de conserver les points de leur victoire en 2019. En mars 2021, le règlement avait un peu évolué, puisque pour les tournois disputés de mars à août 2019 et qui ne se sont pas déroulés en 2020 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Wimbledon…), les joueurs pouvaient conserver 50% des points acquis en 2019.

Les Français devraient limiter les dégâts, pas Medvedev

Mais ce mardi, l’ATP a annoncé le retour à la formule des 52 semaines. Concrètement, les points remportés lors des tournois d’Indian Wells, Shanghai, Anvers, Moscou et Stockholm 2019, et St-Pétersbourg, Cologne et Sardaigne 2020 ne seront plus comptabilisés dans le classement. Daniil Medvedev, qui espérait se rapprocher de Novak Djokovic et du trône de l’ATP, va donc perdre les 1000 points de sa victoire à Shanghai en 2019 (le Serbe avait quant à lui été éliminé en quarts). Côté français, Gaël Monfils, le tricolore le mieux classé (18eme), devrait limiter les dégâts en ne perdant que 135 points. Ugo Humbert (25eme) en perdra 148 et Benoit Paire (50eme) 50. « Depuis la fin de la suspension du circuit en août 2020, l'ATP est restée flexible dans son approche du classement et continuera de procéder aux ajustements nécessaires pour maintenir un système équitable basé sur le mérite pour les joueurs », explique toutefois l’ATP, qui n'exclut donc pas des modifications dans le futur.