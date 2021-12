ATP : Rafael Nadal a fait son retour à l'entraînement

Noticias que nos hacen 😃

Nadal travaille son physique

Rafael Nadal n’entend pas manquer l’Open d’Australie. Absent du circuit ATP depuis le mois d’août dernier en raison de douleurs récurrentes au pied causées par le syndrome de Muller-Weiss, qui provoque une déformation d’un des os du pied, le Majorquin a repris la compétition à l’occasion d’un tournoi exhibition organisé à Abu Dhabi. Une épreuve qui a provoqué un « cluster » du coronavirus avec pas moins de huit personnes impliquées qui ont ensuite été testées positives. Belinda Bencic, Ons Jabeur, Denis Shapovalov, Andrey Rublev se sont ajoutés à Rafael Nadal ainsi qu’à ses entraîneurs Carlos Moya et Marc Lopez. Comme l’imposent les autorités sanitaires espagnoles, le « Taureau de Manacor » a été placé à l’isolement et ne pourra pas en sortir avant le 30 décembre. Toutefois, cela n’empêche pas le joueur aux 20 titres du Grand Chelem de poursuivre sa préparation en vue de l’Open d’Australie.En effet, au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram relayée sur Twitter par l’ATP via son compte hispanophone, le natif de Manacor a repris le travail de préparation pour la première levée du Grand Chelem. « Retour progressif au travail physique… », a ainsi déclaré Rafael Nadal en précisant sa localisation, à proximité de Porto Cristo, le port de Manacor, aux Iles Baléares. Une communication qui indique bien que le Majorquin n’a pas tiré un trait sur l’entame de la saison en Australie. En effet, s’il ne pourra pas rejoindre à temps Sydney pour prendre part à l’ATP Cup, il pourra rallier Melbourne s’il obtient un résultat négatif lors d’un test de dépistage du coronavirus au maximum 72 heures avant de prendre l’avion pour l’Hémisphère Sud. Alors que Roger Federer ne fera pas le déplacement et que Novak Djokovic maintient toujours autant le doute sur ses intentions, Rafael Nadal devrait bien être au rendez-vous pour y défier la jeune génération menée par Daniil Medvedev.