Aucun joueur français n'a jamais gagné le tournoi du Queen's, et ce ne sera pas encore pour cette année. Le dernier tricolore en lice, Adrian Mannarino, a en effet été éliminé en huitièmes de finale par la tête de série n°6, Dan Evans. Le Britannique s'est imposé 6-4, 7-6 en 1h44 contre le 42eme mondial. Malgré 7 aces et 70% de premières balles, Mannarino a été breaké à deux reprises : d'entrée de match et à 4-4 dans le premier set, alors qu'il avait réussi à revenir à 3-3. Dans le deuxième set, le Français a sauvé deux balles de break d'entrée, puis c'est lui qui s'est procuré deux balles de set à 5-4, mais les a manquées. Tout s'est donc joué dans un tie-break riche en suspense, où Mannarino a sauvé une balle de match à 5-6, puis a manqué une balle de set à 7-6, avant de perdre les trois derniers points, et donc la rencontre. C'est donc Dan Evans qui affrontera Matteo Berrettini, alors que le Français, qui a remporté le seul tournoi de sa carrière sur gazon (à Bois-le-Duc en 2019), va disputer le tournoi de Majorque la semaine prochaine avant de prendre part à Wimbledon.

Berrettini trop fort pour Murray

Matteo Berrettini a mis fin au parcours d'Andy Murray, qui revenait sur le circuit ATP après trois mois d'absence. L'Italien, 9eme joueur mondial, s'est imposé 6-3, 6-3 en 1h25 contre l'Ecossais, qui a appris mercredi qu'il recevait une invitation pour disputer Wimbledon. Auteur de 14 aces et 65% de premières balles, la tête de série n°1 a sauvé les trois balles de break que s'est procuré Murray : deux dès le deuxième jeu du match, et une à 2-0 dans le deuxième set. Berrettini a breaké à 2-2 et 5-3 dans la première manche et à 1-0 dans la deuxième pour remporter ce match et s'offrir une toute première confrontation face à Dan Evans.



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



2eme tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 7-6 (7)

De Minaur (AUS, n°4) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO) bat Fognini (ITA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)



Norrie (GBR) bat Karatsev (RUS, n°5) : 7-5, 6-2

Draper (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (5), 7-6 (0)

Troicki (SER, Q) - Tiafoe (USA)

Lopez (ESP) - Shapovalov (CAN, n°2)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°6) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4



De Minaur (AUS, n°4) bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)

Cilic (CRO) bat Ofner (AUT, Q) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (4)

Fognini (ITA, n°8) bat Lu (TPE, PR) : 6-4, 7-6 (3)



Karatsev (RUS, n°5) bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2

Norrie (GBR) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) bat Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Draper (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)



Troicki (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4

Tiafoe (USA) bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Vukic (AUS, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)