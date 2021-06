ATP - Queen's : Chardy s'arrête déjà

Jérémy Chardy n'a toujours pas gagné un match sur gazon cette saison. Eliminé d'entrée la semaine dernière à Stuttgart pour le coup d'envoi de la saison sur herbe, le Palois a de nouveau quitté le tournoi dès son entrée en lice, ce mardi au Queen's. Cette fois, cela a été au tour d'Alexander Bublik de jouer un vilain tour à notre représentant de 34 ans, qui a toutefois mieux résisté (défaite en trois sets 6-4, 3-6, 6-3) face au Kazakh que six jours plus tôt contre Yannick Hanfmann. En effet, le jeune Allemand avait fait mordre la poussière au 59eme mondiale en deux sets. Bublik, qui restait sur une défaite en double en finale de Roland-Garros aux côtés de son compatriote Andrey Golubev, et ce pour le plus grand plaisir de la paire française composée de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, de nouveau sacrés Porte d'Auteuil, sera opposé au deuxième tour au surprenant Britannique Jack Draper, 309eme au classement. A seulement 19 ans, ce dernier, invité par les organisateurs, avait créé lundi la sensation du premier tour en faisant chuter l'un des favoris Yannick Sinner.



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Paire (FRA) - Murray (GBR, WC)

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Popyrin (AUS) - Evans (GBR, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)

Cilic (CRO) - Ofner (AUT, Q)

Lu (TPE, PR) - Fognini (ITA, n°8)



Karatsev (RUS, n°5) bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2

Norrie (GBR) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) bat Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Draper (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)



Troicki (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4

Bedene (GBR) - Tiafoe (USA)

Lopez (ESP) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)

Vukic (AUS, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)