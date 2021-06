ATP - Queen's : Berrettini et De Minaur dans le dernier carré

Il a fallu se montrer patient, mais après plusieurs heures d'attente, la pluie a fini par cesser dans le ciel de Londres et les quarts de finale du Queen's ont pu débuter. Une longue attente qui n'a pas perturbé la tête de série n°1, Matteo Berrettini, qui a rallié le dernier carré en battant Dan Evans (n°6) sur le score de 7-6, 6-3 en 1h40. L'Italien, 9eme joueur mondial, a livré un match très solide, servant 13 aces et 67% de premières balles et sauvant les deux balles de break que s'est procuré le Britannique, à 1-0 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième. Il n'y a eu aucun break dans la première manche, remportée 7-5 au tie-break par l'Italien après avoir été mené 4-2. Dans la deuxième, Berrettini a breaké à 4-3 et s'est imposé quelques minutes plus tard sur sa première balle de match. Il sera opposé en demi-finale pour la première fois de sa carrière à Alex De Minaur (22eme) qui a dominé l'ancien finaliste de Wimbledon Marin Cilic en trois sets. La tête de série n°4 s'est imposée 3-6, 6-4, 6-3 en 2h04, malgré les 11 aces du Croate. Cilic a remporté le premier set en breakant à 4-3, puis a perdu les deux suivants en perdant son service à 2-1 dans le deuxième et 1-1 dans le troisième. Malgré deux occasions de débreak dans cette manche décisive, il n'a pas réussi à recoller au score.

Tiafoe et Shapovalov interrompus

Dans le bas du tableau, Cameron Norrie (41eme) a remporté son quart de finale contre son compatriote Jack Draper (309eme), qui bénéficiait d'une wild-card. Il s'est imposé 6-3, 6-3 en 1h27 en le breakant trois fois. Norrie ne connait pas encore son adversaire en demi-finale puisque Frances Tiafoe et Denis Shapovalov ont été interrompus par l'obscurité alors que le Canadien venait de remporter le premier set 6-3. Le vainqueur de cette rencontre devra donc enchaîner quart et demie dans la même journée. A condition que la pluie ne s'en mêle pas...



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



Demi-finales

Berrettini (ITA, n°1) - De Minaur (AUS, n°4)

Norrie (GBR) - Tiafoe (USA) ou Shapovalov (CAN, n°2)



Quarts de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (5), 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Cilic (CRO) : 3-6, 6-3, 6-4

Norrie (GBR) bat Draper (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Tiafoe (USA) - Shapovalov (CAN, n°2) : interrompu par l'obscurité à 3-6



2eme tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 7-6 (7)

De Minaur (AUS, n°4) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO) bat Fognini (ITA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)



Norrie (GBR) bat Karatsev (RUS, n°5) : 7-5, 6-2

Draper (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (5), 7-6 (0)

Tiafoe (USA) bat Troicki (SER, Q) : 6-3, 7-6 (3)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-3



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°6) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4



De Minaur (AUS, n°4) bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)

Cilic (CRO) bat Ofner (AUT, Q) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (4)

Fognini (ITA, n°8) bat Lu (TPE, PR) : 6-4, 7-6 (3)



Karatsev (RUS, n°5) bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2

Norrie (GBR) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) bat Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Draper (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)



Troicki (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4

Tiafoe (USA) bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Vukic (AUS, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)