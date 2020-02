ATP - Pune : Tombeur de Berankis, Vesely jouera sa troisième finale

Titré à Bucarest en 2015, Jiri Vesely pourra viser le deuxième titre de sa carrière ce dimanche à Pune. Le Tchèque s’est, en effet, qualifié pour la troisième finale de sa carrière sur le circuit ATP à l’occasion d’un match très accroché face au Lituanien Ricardas Berankis. Auteur du premier break du match, ce dernier a vu son adversaire immédiatement revenir à hauteur avant un jeu décisif où, après avoir sauvé quatre balles de set, il a remporté la manche à sa première occasion. Le scenario de la deuxième manche s’est avéré strictement identique, avec un break du Lituanien qui a vu le Tchèque revenir immédiatement à hauteur, jusqu’au tiebreak qui, cette fois, a nettement tourné en faveur de Jiri Vesely. La dernière manche a vu ce dernier breaker le premier mais, là aussi, la réponse a été immédiate pour emmener les deux joueurs dans un ultime jeu décisif. Ricardas Berankis a dominé très tôt les échanges pour s’offrir quatre balles de match, toutes manquées. Le Tchèque, pour sa part, n’a eu besoin que d’une opportunité pour sceller le sort du match (6-7, 7-6, 7-6 en 3h06’). Jiri Vesely affrontera James Duckworth ou Egor Gerasimov en finale ce dimanche.



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



Demi-finales

Duckworth (AUS, n°6) - Gerasimov (BIE, n°8)

Vesely (RTC) bat Berankis (LIT, n°2) : 6-7 (8), 7-6 (3), 7-6 (7)



Quarts de finale

Duckworth (AUS, n°6) bat Marcora (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Gerasimov (BIE, n°8) bat Kwon (CdS, n°4) : 4-6, 7-6 (1), 6-4

Vesely (RTC) bat Ivashka (BIE) : 2-6, 6-1, 7-6 (11)

Berankis (LIT, n°2) bat Sugita (JAP, n°5) : 4-6, 7-6 (4), 6-2



2eme tour

Marcora (ITA, Q) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Duckworth (AUS, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3

Kwon (CdS, n°4) bat Gunneswaran (IND) : 6-3, 7-6 (5)

Gerasimov (BIE, n°8) bat Milojevic (SER, Q) : 2-6, 6-3, 6-2



Vesely (RTC) bat Caruso (ITA, n°7) : 7-6 (5), 6-4

Ivashka (BIE) bat Travaglia (ITA, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Sugita (JAP, n°5) bat Troicki (SER, Q) par forfait

Berankis (LIT, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-6 (2), 6-1



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Marcora (ITA, Q) bat Rosol (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Daniel (JAP) bat Mukund (IND, WC) : 6-2, 7-6 (7)

Duckworth (AUS, n°6) bat Gojowczyk (ALL) : 7-6 (5), 6-4



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) bat Maden (ALL) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Milojevic (SER, Q) bat Hoang (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Gerasimov (BIE, n°8) bat Lorenzi (ITA) : 6-2, 6-3



Caruso (ITA, n°7) bat Ramanathan (IND, WC) : 3-6, 6-4, 7-5

Vesely (RTC) bat Kadhe (IND, WC) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-2

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) bat Fabbiano (ITA) : 6-3, 6-0

Troicki (SER, Q) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Stebe (ALL) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 6-4

Berankis (LIT, n°2) - Bye