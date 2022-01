Quentin Halys a démarré très fort à Pune (Inde), l'un des moins relevés du circuit. Il n'empêche que pour son retour dans un tournoi ATP, le Francilien habitué des Challenger s'est offert d'entrée ce lundi l'une des têtes de série. C'est de surcroît une correction (6-1, 6-2 en 1h14 de jeu) que le 140eme au classement mondial, sorti au deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie il y a trois semaines, a infligée au Lituanien Ricardas Berankis, 82eme à l'ATP et tête de série numéro 7 du tournoi indien auquel participe également Aslan Karatsev (n°1), Lorenzo Musetti (n°2) ou encore un autre Italien Gianluca Mager (n°3). Pour les retrouvailles entre les deux joueurs, un peu moins de quatre mois après le succès (déjà) du Français face à Berankis au deuxième tour du tournoi de Mouilleron-Le-Captif, Halys a terrassé le Lituanien.

La septième victoire sur le circuit pour Halys

Une performance d'autant plus inattendue en dépit du score de cette dernière confrontation, qui datait de début octobre, que le joueur né à Bondy n'avait plus remporté un match sur le circuit ATP depuis trois ans et demi et son succès face au Luxembourgeois Gilles Muller au premier tour du tournoi mexicain de Los Cabos. Depuis le début de sa carrière, Halys, âgé de 25 ans, avait d'ailleurs remporté uniquement six matchs sur le circuit avant lundi. Et pourquoi pas ajouter une huitième victoire, au deuxième tour face au Polonais Majchrzak. Surtout maintenant que son tableau, avec toutefois néanmoins un possible quart de finale contre Musetti, s'est éclairci.



PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Tenant du titre (en 2020) : Jiri Vesely (RTC)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Qualifié - Qualifié

Kovalik (SLQ) - Bhambri (IND, PR)

Ramanathan (IND, WC) - Travaglia (ITA, n°8)



Mager (ITA, n°3) - Bye

Kadhe (IND, WC) - J.Sousa (POR)

Albot (MOL) bat Gaio (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Gunneswaran (IND, WC) - Altmaier (ALL, n°5)



Ruusuvuori (FIN, n°6) - Gerasimov (BIE)

Qualifié - Ilkel (TUR)

Novak (AUT) - Zapata Miralles (ESP)

Vesely (RTC, n°4) - Bye



Halys (FRA) bat Berankis (LIT, n°7) : 6-1, 6-2

Majchrzak (POL) - Qualifié

Grenier (FRA) - Vukic (AUS)

Musetti (ITA, n°2) - Bye