ATP : Présent à Abu Dhabi, Denis Shapovalov a également été contaminé par le coronavirus

Des « symptômes mineurs » pour Shapovalov

Il est toujours plus clair que le tournoi exhibition d’Abu Dhabi a provoqué un « cluster ». En effet, alors que Rafael Nadal, son entraîneur Carlos Moya, Ons Jabeur et Belinda Bencic ont tous confirmé avoir été contaminé par le coronavirus en marge de l’épreuve, c’est un autre participant à ce tournoi qui a confirmé ce samedi avoir été testé positif. Sélectionné avec le Canada pour participer à la troisième édition de l’ATP Cup, qui démarre le 1er janvier prochain à Sydney, et dernier adversaire de Rafael Nadal au Moyen-Orient, Denis Shapovalov a confirmé via les réseaux sociaux que le test effectué à son arrivée en Australie a également donné un résultat positif et va lui imposer une période d’isolement qui devrait lui faire manquer le début du tournoi par équipes nationales organisé par l’ATP en ouverture de la saison.Arrivé à Sydney, qui accueillera l’intégralité de l’ATP Cup 2022, Denis Shapovalov a ainsi déclaré via son compte officiel Twitter qu’il suit « tous les protocoles, y compris l’isolement et l’information » des personnes avec lesquelles il a été récemment en contact et qui pourraient également avoir été contaminées. Le Canadien ajoute qu’il ressent « des symptômes mineurs » de la maladie mais compte bien reprendre l’entraînement et la compétition aussi vite que possible. « J'ai hâte de retourner sur le court, lorsque cela sera sans danger », affirme le 14eme joueur mondial. Une sortie d’isolement et un retour sur les terrains qui ne pourront arriver qu’une fois que Denis Shapovalov aura répondu négativement à un test de dépistage. Pour l’ATP Cup, c’est donc une course contre-la-montre qui démarre pour le Canadien, dont la situation confirme que le début de la saison de tennis sera une nouvelle fois sous le signe du coronavirus.