Le gel hydroalcoolique va faire partie de notre quotidien pendant un long moment, et les distributeurs de gels vont devenir des objets courants dans les lieux publics. Préoccupé par la pandémie de coronavirus, le tennisman français Lucas Pouille (26 ans, 58eme) a profité de son confinement pour s’associer avec un ami afin de créer une marque de distributeurs de gel sans contact, qui se nomme Hygy. Le Parisien révèle que quatre modèles différents sont vendus, entre 199 et 2500 euros, et qu’une partie des bénéfices sera reversée à la fondation Hôpitaux de France.

Déjà 1000 distributeurs vendus en dix jours

« La société de mon ami Maxime Rousseaux (Elecom, fabricant de supports tactiles interactifs, en grande partie utilisés dans l'événementiel, basée dans le Loir-et-Cher) était complètement à l'arrêt. On s'est dit que ce serait une super idée de créer cette nouvelle marque, à laquelle je me suis associé, pour lancer ces bornes que l'on n'a pas besoin de toucher avec les mains (automatiques ou à pédale, ndlr) et qui permettent aussi, via leur écran, de devenir un outil de communication », précise Lucas Pouille au quotidien. Plus de 1000 distributeurs ont été vendus en dix jours, et l’objectif est d’atteindre les 12 000 d’ici la fin du mois de mai.