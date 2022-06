ATP : Pas de tournoi du Queen's et d'Eastbourne pour Monfils

Queen's update:

OUT: Monfils

— Entry List Updates (@EntryLists) June 7, 2022

Monfils absent à Wimbledon ?

Quand reverra-t-on Gaël Monfils sur un court de tennis ? 24eme au classement ATP publié ce lundi, le Parisien n’a pas disputé un match en compétition officielle depuis le début du mois de mai et sa défaite en deux manches sèches face à Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Handicapé de longue date par une blessure au pied droit, Gaël Monfils a déjà fait l’impasse sur le Masters 1000 de Monte-Carlo avant de revenir dans la capitale espagnole. Or, après avoir manqué le Masters 1000 de Rome, le joueur de 35 ans a très vite confirmé qu’il écartait toute participation au tournoi ATP de Lyon puis à Roland-Garros. Souffrant d’une « épine calcanéenne au talon droit », le Parisien avait alors annoncé son intention de « faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite ». Un retour qui va se faire attendre quelques semaines de plus.En effet, s’il n’était pas inscrit pour les deux premiers tournois sur gazon, qui se déroulent cette semaine à ’S-Hertogenbosch et Stuttgart, Gaël Monfils avait fait le nécessaire pour s’inscrire à deux répétitions générales en vue de Wimbledon. En effet, le 24eme joueur mondial devait s’engager dans le prestigieux tournoi du Queen’s, dont il a disputé un quart de finale en 2006, puis à Eastbourne, où il a été finaliste en 2017 face à Novak Djokovic, pour la semaine précédent l’ouverture de « The Championships ». Toutefois, selon le bien informé compte Twitter « EntryLists », Gaël Monfils a retiré son inscription des deux tournois britanniques, signe que ses soucis de pied droit ne sont pas encore tout à fait réglés. Un double forfait qui jette un doute certain sur la présence du numéro 1 français le 27 juin prochain pour le début de la troisième levée du Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon.