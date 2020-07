ATP : Pas de Moselle Open cette année

Le report de Roland-Garros d’une semaine (début le 27 septembre et non pas le 20 septembre, comme annoncé au début du confinement) n’aura finalement rien changé pour le Moselle Open. Prévu la semaine du 20 au 27 septembre, soit juste avant le coup d’envoi du Grand Chelem parisien sur terre battue, le tournoi mosellan en salle n’aura pas lieu cette année. C’est le Républicain Lorrain qui le révèle ce mercredi après-midi. Organiser un tournoi en salle, en cette période de pandémie de coronavirus, alors que tous les tournois du moment se déroulent sur terre battue et en extérieur (Kitzbühel la semaine du 8 septembre, Madrid la semaine du 13, Rome la semaine du 20) semblait difficile, et les organisateurs se sont rendus à l’évidence, préférant reporter le Moselle Open à 2021. Les places réservées pour 2020 seront évidemment remboursées.

Un tournoi où les Français brillent

Par ailleurs, le quotidien régional révèle que le président de l’organisation est désormais Yves Henry, qui remplace Eric Lucas, alors que l’ancien joueur Julien Boutter reste le directeur du tournoi. Créé en 2003, le Moselle Open, classé ATP 250 (la plus petite catégorie des tournois de première division), n’avait jamais connu d’annulation. Il a permis à de nombreux joueurs français d’inscrire leur nom au palmarès : Arnaud Clément, Jérôme Haehnel, Gaël Monfils, Gilles Simon (trois fois), Jo-Wilfried Tsonga (quatre fois) et Lucas Pouille. Novak Djokovic l’a également remporté, en 2006. Si Tokyo a d’ores et déjà été annulé, que Bâle devrait subir le même sort, et que Bercy devrait garder sa place dans le calendrier, reste désormais à savoir ce que vont devenir les autres tournois en salle prévus à l’automne (Sofia, Anvers, Moscou, Stockholm, Vienne). On devrait en savoir plus dans le courant du mois de juillet.