ATP : Pas d'ATP Cup et de tournoi de Sydney pour Dominic Thiem

Thiem encore indécis concernant l’Open d’Australie

Dominic Thiem n’a pas encore terminé sa traversée du désert. L’Autrichien, vainqueur de l’US Open en 2020, est absent depuis six mois en raison d’une blessure au poignet droit contractée lors du tournoi ATP de Majorque. Comptant reprendre la compétition cette semaine lors du tournoi exhibition d’Abu Dhabi, remporté ce samedi par Andrey Rublev, Dominic Thiem a préféré renoncer par manque de préparation. L’ancien numéro 3 mondial a finalement confirmé ce dimanche que son retour à la compétition sera encore plus tardif afin de privilégier sa préparation « Après avoir échangé avec mon équipe, nous avons pris la décision de rentrer en Autriche au lieu d’aller directement en Australie, a déclaré l’Autrichien dans un message partagé sur son compte officiel Twitter. Malheureusement, j’ai attrapé froid (et j’ai été testé négatif au coronavirus) alors que j’étais à Dubai et je n’ai pas pu m’entraîner la semaine passée. Il ne m’est donc pas possible d’être dans la forme physique nécessaire pour disputer l’ATP Cup et le tournoi ATP de Sydney. »Plus précisément, Dominic Thiem craint un retour à la compétition prématuré, qui pourrait remettre en cause sa saison 2022 et la suite de sa carrière. « Après avoir été absent pendant les six derniers mois, je ne peux pas prendre le risque de revenir trop vite et de me blesser à nouveau », a ajouté l’Autrichien dans son message. Visiblement satisfait des jours passés au Moyen-Orient, Dominic Thiem assure avoir « pu augmenter autant l’intensité que le niveau d’entraînement », ajoutant que son « poignet est quasiment à 100% ». Alors que l’ATP Cup puis le tournoi ATP organisé à Sydney devaient être un bon galop d’essai en vue de l’Open d’Australie, l’Autrichien ne remet pas en cause sa participation à la première levée du Grand Chelem… pour le moment. « Mon objectif reste de disputer l’Open d’Australie mais nous prendrons une décision finale au sujet de ma participation d’ici la fin du mois de décembre », ajoute-t-il. Dominic Thiem ne veut absolument pas se précipiter et pourrait donc manquer un autre tournoi du Grand Chelem.