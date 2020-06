ATP : Paire se paie Wawrinka, "moi aussi j'ai une médaille si je joue avec Roger"

. @benoitpaire, avec @KikiMladenovic sur le Twitch de @Gael_Monfils (https://t.co/v9af2olWXD) 🤣: "@stanwawrinka , je lui ai dit : En double, t'es pas un génie. Ok, t'as eu une médaille mais parce que tu jouais avec @rogerfederer . Moi aussi, je joue avec Roger, j'ai la médaille. pic.twitter.com/rX7rHpDSqB

a tenu un - long - live de main de maître lundi, en recevant d'abord le président de la FFT, puisqui a ensuite été rejointe parpour finir en trio. Ce dernier n'a pas manqué, notamment, de chambrer à nouveau son grand pote Stan Wawrinka, avec qui il a multiplié les apéros Skype lors du confinement : « Il dit qu'il est meilleur que moi en double. Ce n'est pas un génie, moi aussi j'ai une médaille si je joue avec Rodgeur. Il lui a dit de servir et de se mettre sur le côté, il a dit OK... C'est trop. » Le tout dans les éclats de rire généraux, et Wawrinka a vite réagi à son tour sur Twitter.Plus sérieux avec Giudicelli, Gael Monfils a profité de cet entretien avec son patron pour lui faire confirmer que Roland-Garros se tiendrait bien du 20 septembre au 4 octobre.« Je vais essayer, tu sais Bernard... Mais il y a toujours quelqu'un qui loue Roland-Garros avant moi, ça fait douze ans ! J'essaierai de le louer avant lui cette année. » Pour ceux qui n'auraient pas compris, on parle évidemment de Rafael Nadal.