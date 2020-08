ATP : Paire perd contre le 1 437eme mondial

Benoît Paire s'est incliné jeudi face à un joueur classé... -15, qui se place exactement au 1 437eme rang mondial. Le n°22 à l'ATP, deuxième joueur français derrière Gael Monfils (n°9), s'est incliné au super tie-break du troisième set en quarts de finale du tournoi de Pra Loup (6-4, 4-6, 10-5), comptant pour le circuit national CNGT. "C'est la plus belle victoire de ma jeune carrière, s'enthousiasme forcément le dénommé Nicolas Tepmahc (pour L'Equipe). C'est un très, très bon joueur, donc ça fait vraiment plaisir de gagner, avec tout le travail fourni à l'année, tout l'entraînement et tout le sérieux que j'y mets. Je suis très content d'être récompensé." Malgré tout, Tepmahc, mené 3-0 dans le super tie-break, a conscience qu'il s'agit d'une victoire à relativiser au vu des circonstances.

"Je pensais qu'il pouvait fissurer à tout moment, mais il ne s'est pas énervé"

"Bien sûr, ces mecs ne sont pas au top en ce moment, sinon je ne gagne pas contre le 20eme mondial, mais je l'ai trouvé correct, reprend ainsi le jeune Marseillais (19 ans). Moi j'ai très bien joué, mentalement je suis resté positif tout le match. Je travaille vachement mentalement, avec un préparateur, parce que ça m'a joué des tours dans ma jeune carrière."



Tepmahc assure qu'il n'a pas eu à profiter des fameuses sautes d'humeur de son illustre adversaire : "Je pensais qu'il pouvait fissurer à tout moment, mais il ne s'est pas énervé. Ça m'a surpris." Tout autant, sans doute, que de le voir aligné sur un tel tournoi... Prochaines étapes pour l'Avignonnais, qui avait pris part auparavant à l'UTS : le Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York à partir de la semaine prochaine (le samedi 22 août), puis normalement l'US Open dans la foulée.